Casetas a rebosar en un cálido día de vino y rosas

El sentido común dicta que el primer sábado de Feria es uno de los días más grandes de la que es la última cita del Mayo Festivo. Es una jornada de casetas repletas que se suele vivir en muchos casos en familia y en la que la fiesta se suele prolongar incluso hasta altas horas de la madrugada de un domingo en el que la mayoría no trabaja . Además, hace apenas 12 horas del inicio de la Feria y las ganas de fiesta lanzan a los cordobeses y a muchos otros llegados de fuera como un vendaval humano, como ríos de gente, hasta un Arenal, que desde casi el mediodía espera a miles de almas. Bulla es la palabra apropiado para definir la sensación vivida.

Ayer, el sentido común no se equivocó y el intenso calor que reinó durante casi toda la jornada no mermó ni un ápice esas ganas de fiesta hasta el punto de que matrimonios como el de Isabel Fernández y Jesús Aguayo no tuvieron más remedio que esperar junto a unos amigos a las puertas de alguna caseta, en este caso la de Casa Valle de Los Pedroches, a que se desocupara alguna mesa para poder darse un homenaje a base de unas espléndidas carnes a la brasa con denominación de origen. No era la única caseta familiar que colgaba por momentos el cartel de no hay ni una mesa libre, también ocurría de vez en cuando en la cercana del Club El Calerito, sólo por poner un ejemplo, donde se hace obligatorio degustar parrillada de carne o sus especialidades de pescado, algo que hicieron Ana María Jurado y un grupo de amigas sexagenarias como ella.

Pero si por algo será recordado el primer sábado de la Feria de 2017 es por ser un sábado de vino y rosas. Un vino con mayúsculas que se mezcló con las flores que más de una de las mujeres que llenaban de vida el Arenal llevaba enredadas en el pelo. Vino con mayúsculas de la denominación de origen Montilla-Moriles. El consejo regulador eligió la portada de la Feria para, con quien se quisiera sumar, celebrar un brindis multitudinario "por la calidad de nuestros vinos y por las más de 7.000 familias que viven de él", como lanzó al aire un speaker antes de que los labios de los presentes se fundieran con el catavinos para probar ese manjar inigualable que es sangre de viñas cordobesas. "Este brindis forma parte de una campaña nacional de la Conferencia de Consejos Reguladores de España y se celebra simultáneamente en distintos puntos del país. Participan 25 denominaciones de origen", detalló el gerente de Montilla-Moriles, Enrique Garrido.

El primer sábado de la Feria 2017 también será recordado por el ser el primer día de recepciones oficiales, tan escalonadas que era normal ver a políticos como el presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán, y a distintos agentes económicos y sociales de la ciudad, salir de una para irse inmediatamente a otra. "Bueno, después de la del Ayuntamiento y de la de la Federación de Peñas, ahora nos queda ya la del PSOE", dijo en un momento de la segunda de ellas el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán.

Pero para ritmo frenético, el de los grupos de despedidas de soltero y de soltera que suelen aprovechar días como el de ayer para dar rienda suelta a sus ganas infinitas de fiesta hasta que el cuerpo aguante, haciendo más bueno que nadie el que ayer fue el punto y final del discurso pronunciado por presidente de la Federación de Peñas, Alfonso Morales, durante la recepción oficial del colectivo que dirige en su caseta, "abierta a todos los cordobeses y a quienes nos visiten de fuera y también a los extranjeros". Morales puso un punto y final a sus palabras al más puro estilo del maestro de periodistas Joaquín Prat al grito de "¡A beber!". "Como si a nosotros nos lo tuvieran que ordenar", sentenció Iván Prieto, uno de los integrantes de uno de esos grupos de despedida de soltero o soltera que ayer deambulaban sin rumbo fijo por el ferial.