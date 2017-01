"En Cáritas queremos ser el despertador de las conciencias de nuestra gente"

María Dolores Vallecillo (Lucena, 1949) se puso al frente de Cáritas Diocesana en Córdoba en 2006, en la antesala de la crisis económica, tras ser nombrada por el entonces obispo, Juan José Asenjo. En estos años la institución ha tenido que redoblar esfuerzos para atender a los miles de personas que acuden a ella para solicitar ayuda. Tanto es así que entonces su presupuesto anual rondaba los 800.000 euros y ahora supera los cinco millones. Más del 60% de ese dinero sale de los donativos y un 40% llega de fuera, gran parte, de la casilla del IRPF. Con ello han conseguido poner en marcha un programa ya consolidado de recogida de textil, aceite usado y papel y cartón (Solemccor), otro de limpieza y mantenimiento de edificios, un economato que el pasado año atendió a 1.500 ciudadanos, una casa de transeúntes por la que pasaron 933 personas sin hogar, otra casa que dio cobijo a 100 mayores y una línea de formación e inserción laboral que tiene como base el Restaurante Tabgha. A esto hay que sumar la atención a un centenar de personas con discapacidad y el asesoramiento laboral a otras 600. En la provincia Cáritas cuenta con alrededor de 150 trabajadores en nómina y 1.700 voluntarios.

-¿Cuánto tiempo lleva vinculada a Cáritas?

-Mi colaboración anterior a ser directora era mi ayuda económica. No tenía una vinculación muy directa ni trabajaba en Cáritas como voluntaria. Estaba muy metida en los cursillos de cristiandad y, en la medida de lo que puedo, sigo.

-¿Qué desarrollo ha tenido la institución desde 2006?

-Ha sido un desarrollo bastante amplio porque por desgracia nos cogió la dichosa crisis. Tuvimos que ampliar los programas de ayudas, crear otros nuevos y necesitamos más personal para atender a tantísimas personas como han venido a lo largo de estos años y siguen viniendo. Gracias a Dios lo que más ha crecido ha sido el número de voluntarios.

-¿En qué situación se encuentra ahora?

-No estamos desbordados como estos años de atrás, pero las peticiones de ayuda no han bajado; lo notamos muy poco. ¿Por qué? Porque cuando viene una crisis, los primeros que caen en ella son los nuestros, y los últimos que salen son los nuestros, porque son los más desfavorecidos. Son las personas más frágiles y que están en peores circunstancias a las que más les cuesta volver a la normalidad.

-¿Cómo ha sido el crecimiento de Cáritas?

-Nosotros lo que nos planteamos desde hace años es hacer una apuesta por el empleo. Al venir la crisis montones de personas perdieron su puesto de trabajo. Aquí nos venían matrimonios de edad media y con niños en edad escolar que se habían quedado sin trabajo. No podía pagar la hipoteca y muchos de ellos perdieron su vivienda y lo que habían entregado. Necesitaban asistencia de todo tipo. Echándole imaginación, la idea fue como sacar un programa de ayudas que creara empleo. De ahí salió Solemccor, la empresa de inserción que tenemos, que empezó por recogida de papel y cartón y se ha ampliado a aceite usado y ropa. Hemos creado también el restaurante Tabgha, una iniciativa única partiendo de que en Córdoba el sector de la hostelería tiene un peso importante. Se abrió en 2014 y por tandas contratamos a chavales que en su mayoría están completamente excluidos, les damos unos cursos por los que ya han pasado 40 jóvenes y una empresa cordobesa nos ha abierto sus puertas para que hagan en ella sus prácticas; y de ahí pasan a Tabgha. Ya vamos por la tercera tanda de personal formado y así están trabajando y aprenden un oficio. Cuando terminan el contrato con nosotros pueden optar en el mercado a un puesto de trabajo porque ya tienen una experiencia y a veces incluso los quieren contratar antes de que acaben.

-¿Cómo describiría a la sociedad cordobesa?

-Córdoba es muy generosa, al menos con Cáritas responde, pero hay que seguir sensibilizando y por eso sacamos de vez en cuando campañas. Corremos un peligro porque se está diciendo que la crisis ha pasado y entonces nos relajamos y en vez de aportar más ayuda damos menos o ninguna. Nosotros siempre queremos ser el despertador de las conciencias de nuestra gente. No sólo trabajamos con los pobres de siempre, los que han nacido en la calle o miembros de familias rotas, sino que desde hace unos años hay un perfil nuevo, que es el del pobre vergonzante; el que antes ha tenido medios, ahora no los tiene y siente la humillación y la vergüenza de tener que venir a Cáritas para solicitarnos ayuda para cosas básicas como pagar la luz, el alquiler o la comida. El perfil es mucho más amplio. Las criaturas que están acostumbradas a vivir de lo que les dan no notan diferencia ninguna, pero aparte tenemos a bastantes familias que antes tenían una economía estable, pero ya no la tienen y en la medida de nuestras posibilidades les ayudamos también.

-Es el puro ejemplo de que la crisis ha llegado a todos.

-A todos. Creo que menos al sector más alto que siempre ha tenido las espaldas muy cubiertas, pero un gran sector de la sociedad, de la clase media, ha caído.

-¿Ha visto evolución en la sociedad en los años que lleva al frente de Cáritas?

-Sí, un ejemplo de ello es que el año pasado celebramos 50 años como institución caritativa de la Iglesia, porque existir ha existido desde siempre, y montones de empresas, instituciones y particulares se ofrecieron y organizaron actos para recaudar fondos para nosotros. Encontramos mucha colaboración y ayuda.

-¿La ayuda ha ido incrementándose entonces a la vez que el número de personas necesitadas?

-Hay mucha gente que desconoce el abanico de ayuda que ofrecemos en Cáritas y con la celebración de los 50 años lo dimos mucho a conocer. No lo hacemos para que nos lo reconozcan, porque somos cristianos que cumplimos con nuestra obligación, sino para que nos conozcan. Que se sepa que Cáritas, como institución caritativa de la Iglesia, hace muchísimo por las personas que lo necesitan, sin mirar su creencia religiosa, ideología política ni fijarnos en el color de la piel. Miramos a la persona, y a aquella persona que necesita ayuda y podemos dársela, se la damos.

-¿Cree que hay desconocimiento sobre la labor que realiza la Iglesia respecto a la ayuda a los más necesitados?

-Todavía hay un sector de la sociedad que o no lo conoce o no quiere reconocerlo. En una ocasión me dijeron que los pobres no necesitaban caridad sino justicia, y es verdad. Entonces le respondí a esa persona que no hay una entidad en el mundo que trabaje más por la justicia social que Cáritas. Habrá otras muchas que trabajen igual, pero no más; eso lo garantizo. Una vez un sindicalista dijo que en Cáritas éramos como una secta y que queríamos captar adeptos. Nosotros no queremos eso ni que el que venga aquí se ponga a rezar el rosario o ir a misa. Nosotros la justicia la entendemos de otra manera; ayudando, y no asaltando supermercados ni invadiendo fincas ajenas. Así no se trabaja por la justicia ni se le ayuda a nadie. Nosotros lo hacemos desde lo que se ajusta al plan de Dios; que quiere que todas las personas vivan con dignidad sean quienes sean, se llamen como se llamen y piensen como piensen.

-También se critica a la Iglesia por el patrimonio material que tiene, al igual que a las hermandades.

-Eso también es desconocimiento porque las cofradías ayudan ya que tienen en sus presupuestos una parte para asuntos sociales. Luego, el patrimonio de la Iglesia crea muchos puestos de trabajo y tiene monumentos y museos que generan unos ingresos económicos que van para ayuda. Nosotros, por ejemplo, recibimos ayuda del Obispado todos los años, fundamentalmente para la casa de transeúntes o para campañas. Lo mismo hace con Manos Unidas y otras entidades.

-En ocasiones da la sensación de que son las instituciones privadas las que llevan el peso de la asistencia a los más necesitados. ¿Hace falta más implicación de las administraciones públicas?

-Nosotros recibimos ayuda, no demasiada desde luego, de instituciones públicas. Algunas veces no quieren saber mucho de la Iglesia. Si Cáritas en vez de pertenecer a la Iglesia fuera una ONG más, puede que por parte de ciertas instituciones recibiera más ayuda. No obstante, agradezco lo poco o lo mucho que nos dan. También es verdad que las instituciones dependen de las personas que estén al frente y en función de eso recibimos más o menos. Sin embargo, la grandeza de Cáritas es que no discriminamos a nadie porque piense diferente a nosotros, sino que miramos a la persona. Al que viene, nuestras trabajadoras sociales le hacen un estudio de su situación familiar y económica y no le preguntamos cómo piensa. Simplemente miramos lo que podemos hacer por esa persona. Estamos muy asesorados por los párrocos cuando nos remiten a personas de su feligresía a los que la Cáritas Parroquial no puede ayudar y se preocupan de mandarnos un informe porque si no la picaresca se cuela por todos lados. Lo mismo que en el economato, para ello las tarjetas se dan porque vienen avalados por un informe del párroco.

-¿Qué papel juegan los voluntarios?

-Uno increíble e impagable. Si no fuera por las Cáritas Parroquiales, Cáritas Diocesana no tendría sentido y sería una mera administración más. Sin embargo esto tiene vida gracias a la aportación de nuestros voluntarios y nuestras Cáritas Parroquiales.

-¿Cómo ayudan a las familias sin recursos en el ámbito de la alimentación y los gastos ordinarios?

-La mejor manera que tenemos de ayudar es con el economato, donde sólo pagan un 20% del importe total. Pero hay familias que no pueden abonar ni ese porcentaje, así que vienen a la sede con su factura y les damos un cheque nominativo. Otros vienen con el recibo de la luz, y en él les grapamos el cheque nominativo con el importe. Dinero físico no se da, sino cheques, y justificando todo porque aquí tenemos que justificar desde el último céntimo de euro que entra hasta el último que sale. Eso debe ser así porque nosotros vivimos de lo que nos dan, ayudamos porque nos ayudan y tenemos que ser los más transparentes. Puedo asegurar desde que estoy aquí, y apostaría mi brazo derecho por las personas que me han precedido, que en Cáritas no se pierde ni un céntimo de euro de lo que nos entregan para ayudar. Todo está justificado.

-El mes pasado se publicó un informe que señala que Córdoba es la capital española cuya población tiene mayor riesgo de caer en la pobreza. ¿Qué opinión tiene de esto desde su perspectiva?

-Creo que tristemente es verdad.

-¿Por qué zonas de la ciudad ha tenido Cáritas que intensificar su labor en estos últimos años?

-Fundamentalmente, las Cáritas de las parroquias más necesitadas, las de los barrios más desfavorecidos. Hay otras que están más desahogadas porque, por ejemplo, las del Centro o de El Brillante tienen una feligresía con familias que aportan más por sus medios económicos. Otras parroquias están para que se les ayude a ellas. Esto es como una cadena; todos cogidos de la mano nos apoyamos unos a otros.

-¿Ha sido en esas parroquias en las que los feligreses están mejor posicionados donde ha aparecido ese nuevo perfil de pobre vergonzante?

-Nos creemos que en el Centro todo el mundo vive bien, pero no. Me vienen a la mente ahora mismo tres o cuatro familias que residen en pleno centro de Córdoba y si las ves por la calle lo último que imaginas es que necesitan ayuda para lo básico porque se le ha venido el negocio abajo. Y les da vergüenza pedir pero cuando no tienen más remedio... Vienen y nosotros los atendemos con discreción y hacemos lo que podemos. Hay días que te vas a tu casa con el alma rota porque hay situaciones muy delicadas y tristes. Hay personas que conoces desde hace tiempo, que llevaban una vida normal y ahora las ves solicitando ayuda para pagar el recibo de la luz o el alquiler.