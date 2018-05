Cáritas toca techo y carece ya de recursos para ampliar sus ayudas

"La crisis no se ha acabado. Frente a los indicios de recuperación, seguimos ayudando a 20.000 familias a través de 167 cáritas parroquiales". Es la afirmación que hizo ayer el secretario general de la organización eclesiástica, Salvador Ruiz, quien reconoció que Cáritas ha tocado techo porque "los recursos no llegan". Y es así de cierto porque en los últimos años no han podido atender a más de 20.000 familias con necesidades, ya que "los recursos no llegan y no se puede ayudar más", dijo. Es más, alertó de que muchas viven "situaciones de exclusión gravísimas, sin ningún tipo de prestación social y, además, sólo tienen recursos de las organizaciones del tercer sector".

Ruiz hizo esta afirmación en la presentación del balance de la actividad de Cáritas de 2017 y recordó que una de las premisas es que "detrás de los datos hay personas, sueñas, esperanzas y mucha lucha". Las personas para la entidad, continuó, "son sujetos responsables de sus propias historias". Así, incidió en que la crisis "ni ha sido neutral, ni ha afectado a todos por igual" y advirtió también de la "progresiva feminización de la pobreza, que tiene rostro de mujer, con personas a su cargo". En su intervención, alertó de que la pobreza "se hereda y de que los niños que ahora son pobres, cuando sean adultos también lo serán con total probabilidad". A pesar de ello, consideró que "todavía hay tiempo para la esperanza".

En cuanto a los datos, el secretario general de Cáritas explicó que a lo largo del año pasado desarrollaron todas sus actuaciones con una inversión de 5,4 millones de euros. El 57% de los ingresos de la organización eclesiástica procede de donaciones de sus 1.700 socios, mientras que el 30% corresponde a la cuantía de dinero que reciben de la X solidaria del IRPF. El resto de los ingresos llegan desde las subvenciones europeas y de las colaboraciones de la Administración autonómica. Al respecto, Ruiz recordó que el año pasado dejaron de percibir más de 180.000 euros de la Junta tras el cambio de criterio a la hora de repartir las ayudas del 0,7%.

Por zonas, la capital es la que concentra el mayor número de beneficiados de Cáritas, con 9.628 y 368.079 euros, mientras que en segunda posición se encuentra la zona de la Campiña, con 5.160 personas atendidas y 179.193 euros. A continuación se encuentra la zona de la Sierra, con 2.150 usuarios y 91.015 euros en proyectos, mientras que la vicaría del Valle la entidad atendió a 1.845 vecinos e invirtió 98.019 euros.