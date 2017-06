Canícula cruda aunque sea primavera

Córdoba vivió ayer un nuevo día abrasador, una especie de redoble de tambor pues supuso una cima más en estas jornadas de verano anticipado tan a la cordobesa. Las máximas se anunciaban cimeras, con 44,2 grados terribles alcanzados a las 17:00, y la jornada no defraudó desde primera hora para los amantes de la canícula extrema, la canícula cruda, si es que tales personas pueden existir. Desde muy temprano se notaba que el día iba a ser de órdago, pues ni siquiera a primera hora de la mañana corría alguna brisa que pudiese hacer albergar alguna esperanza tibia de que los especialistas se habían equivocado (la mínima se registró a las 8:00 y no bajó de los 25,2 grados). Agravaba la situación que la noche precedente también había sido calurosa, con temperaturas muy elevadas hasta bien entrada la madrugada, lo que impidió siquiera que el ambiente se refrescase. Los días calurosos dan la sensación así de sucederse uno detrás de otro sin mensaje alguno por ahora de que la cosa vaya a remitir. Y así parece que seguirá en el futuro más inmediato pues las previsiones de la Aemet para el arranque de la próxima semana hablan de registros muy similares a los actuales, en torno a los cuarenta, y con el riesgo añadido de que las mínimas suban y se coloquen muy cerca de los temidos 25.

El calor extremo, o sus sensaciones, se agrava además porque la ciudad sigue su marcha diaria, con los colegios abiertos y con cada cual en sus tareas. Así lo explicaba un pintor entrado en la cincuentena, de nombre Carlos Soldado, que apenas pasadas las nueve de la mañana se tomaba un bocadillo y un refresco en la zona de Colón, supuestamente más fresca que sus soleados aledaños. "Hemos empezado temprano y vamos a acabar con la tarea antes, y al menos hoy llevo la alegría de que a media tarde salgo hacia la parcela que la familia tenemos en Montilla", decía, no sin recalcar que lo peor de todo es que al trabajo hay que añadir las prisas por recoger a los chiquillos del colegio. Niños que, como relataba Luisa Salluca, una trabajadora de una empresa especializada en la limpieza de oficinas y natural de Perú, también pechan con lo suyo. "Llevo años viviendo en España, pero nunca mis hijos habían salido de clase como están saliendo este año aquí en Córdoba; mi hijo pequeño me contaba ayer que en el patio les dejan jugar con pistolas de agua, y que así al menos se refrescan, pero no tienen aire acondicionado", lamentaba.

Las mismas sensaciones también que se daban en el Centro, en la zona comercial, con una calle Cruz Conde o un bulevar que apenas pasadas las diez de la mañana tenían muchos clientes en las terrazas aprovechando que aún se medio podía estar en ellas. Charo Pastor y su hija Paula, llegadas desde un municipio del norte de la provincia para hacer unas compras para un viaje, se tomaban un café con churros en un bar del pasaje Juan Bernier y reconocían que quizá se habían equivocado de jornada para venir. "Córdoba en verano es mejor evitarla, porque aquí no se puede parar mientras que en nuestra zona algo refresca", explicaba la hija. Su intención, como la de casi todos, era la de salir huyendo de la urbe asolanada en cuanto hubiesen acabado con las obligaciones. A la piscina, a la playa, a la casa del pueblo...

El calor a veces también trae sorpresas en forma de tormentas, como la que descargó al final de la jornada de ayer. Luminosos rayos y estruendosos truenos acompañaron a una catarata caída del cielo para sumarse a la cálida fiesta.