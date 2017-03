El Cabildo dice que está "tranquilo" con la seguridad en Semana Santa

El Cabildo Catedralicio no tiene reparos en asegurar que está "tranquilo" con la seguridad de la Semana Santa, la entrada de todas las cofradías al mayor templo de la Diócesis y la presencia de penitentes y visitantes en su entorno y ayer aseguró que la presencia de las hermandades "será un alivio" para el propio monumento. El presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, explicó que en los momentos del día que hay una mayor presencia de turistas en el interior de la Mezquita-Catedral puede haber en su interior entre "3.000 y 4.000 personas a la vez", mientras que en los casos de los las cofradías que accedan con un mayor número de nazarenos, podrá haber "entre 300 y 400". Pérez Moya, que hizo estas declaraciones tras la presentación de la restauración de la Puerta de San José de la Mezquita-Catedral, salía así al paso después de la polémica generada por IU, formación que alertó de la falta de seguridad de la nueva carrera oficial en el entorno del que es el principal templo de la Diócesis. Es más, el primer teniente de alcalde, Pedro García, ha llegado a asegurar que tiene "serias dudas de que se vaya a desarrollar con normalidad" la nueva carrera oficial de la Semana Santa. Unas declaraciones que llegó a contradecir la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien indicó que el nuevo formato de carrera oficial "lleva plan de seguridad, de accesibilidad y de movilidad como no lo han llevado otro". Al respecto, Pérez Moya indicó que las cofradías que accedan al interior del templo lo harán "por las naves más anchas", sin provocar daño alguno a las columnas entre las que pasarán, algo que ya se ha comprobado, pues no será esta la primera vez que pasos de Semana Santa discurran en el interior de la Mezquita-Catedral.

El portavoz del Cabildo, José Juan Jiménez, por su parte, destacó que "cualquier día la Mezquita-Catedral recibe más visitas" que el número de personas que lo harán junto a los pasos de Semana Santa, con lo que la entrada de las procesiones en el templo "será un alivio" para el mismo y "no afecta en nada porque es un paso muy sutil". Jiménez también hizo referencia a la seguridad de los palcos instalados en el entorno de la Mezquita-Catedral y en el Patio de los Naranjos y consideró que "hay que confiar en el trabajo de los técnicos". Desde el Cabildo, continuó, están "tranquilos", ya que el Ayuntamiento está haciendo "un trabajo muy serio". Recordó que en el exterior de la Mezquita-Catedral es a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al propio Ayuntamiento a quien compete la seguridad y no al Cabildo y añadió que en la institución eclesiástica "sabemos nuestras competencias". "Estamos plenamente tranquilos y seguros", incidió. Jiménez subrayó que se "ha hecho un trabajo muy serio desde el Ayuntamiento, con reuniones con la Policía Nacional, con la Agrupación de Cofradías o con Protección Civil, y hay que confiar en los técnicos, en las personas que realmente saben de esta cuestión".