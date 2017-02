El Cabildo fija en 15 días el tiempo de los trabajos para la segunda puerta

El Cabildo ya tiene vía libre para la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral, una ya vieja iniciativa del órgano catedralicio para que las cofradías de la Semana Santa de la ciudad puedan pasar por el primer templo de la diócesis durante sus respectivas estaciones de penitencia. Como ya estaba anunciado, la comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) concedió ayer el correspondiente permiso para la retirada de la celosía actual y la sustitución por otra que permita esa apertura. Ese visto bueno llegó con el único voto en contra de Ganemos Córdoba, un voto sustentado, según relató el portavoz de dicho grupo, Rafael Blázquez, en que les parece "una falta de responsabilidad política, tanto de la Junta, como por parte de la Gerencia de Urbanismo, dado que las decisiones que se están tomando contravienen de forma explícita la Ley de Patrimonio Histórico". "Se trata de una agresión contra el patrimonio el pretender abrir esa puerta; no se está acatando lo establecido en la ley", relató.

Fuentes del Cabildo detallaron ayer a este periódico que los trabajos para abrir la segunda puerta se desarrollarán, "como ha avanzado el deán" presidente del órgano catedralicio, Manuel Pérez Moya, "por un periodo de unos diez días o dos semanas más o menos". Concretamente, el proyecto incluye la retirada de la celosía número 17 diseñada por el arquitecto Rafael de La-Hoz, que junto a otras celosías cubre desde la pasada década de los 70 los arcos del muro Norte de la Mezquita-Catedral, al tiempo que se colocará una idéntica, pero abatible, para facilitar ese acceso de las procesiones al interior del templo.

Hace unos días, el hijo de Rafael de La-Hoz -también arquitecto y de nombre y apellido homónimos-, quien desde hace unos años ha intentado que no se abriera la puerta alegando el daño patrimonial que ello supondría para un monumento declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, anunció que no recurriría la concesión de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Ese mismo día de la semana pasada, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, sentenció que desde el Ayuntamiento consideran que "si hay licencia inmediata", no creen que "haya problema" en que se pueda abrir para esta Semana Santa. "Aunque ello depende de la rapidez que tengan para acometer la fase de obra que haya que hacer", insistió el teniente de alcalde. Días más tarde, la Asociación de Amigos de Medina Azahara anunció que ante los "posibles daños irreversibles a un monumento universal como es la Mezquita-Catedral, que pueda causar la apertura de esta puerta, este colectivo valorará la presentación de un recurso de reposición a la licencia de obras" de la Gerencia.

El expediente para solicitar la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral se inició hace ahora dos años y, desde entonces, ha pasado por numerosos trámites y vicisitudes. En marzo de 2015, el arquitecto Rafael de La-Hoz presentó las primeras alegaciones y en junio de ese mismo año la Delegación de Cultura de la Junta autorizó el proyecto con algunas prescripciones. Fue entonces cuando De La-Hoz presentó un recurso de alzada -en agosto de 2015- y sus alegaciones, en noviembre del mismo año, ante la GMU. Desde entonces, la resolución de estas alegaciones ha estado paralizada a la espera de la respuesta de Cultura, que pidió información incluso a la Unesco. Finalmente, el visto bueno final de la Administración autonómica llegó el 25 de enero de este año y ahora llega la licencia de obra.