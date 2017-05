El Cabildo abre la puerta a la Justicia para que dirima sobre la Mezquita

Nuevo capítulo a cuenta de la gestión y la titularidad de la Mezquita-Catedral. Ayer fue el turno del Cabildo Catedralicio y su máximo responsable, el sacerdote Manuel Pérez Moya, quien no tuvo reparos en instar al Ayuntamiento a que acuda a los tribunales si realmente quiere conseguir que la gestión del principal monumento de la capital sea de carácter público. Ésta fue la respuesta que ofreció después de que el pasado 12 de mayo la alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunciara la puesta en marcha de una comisión de expertos, que va a liderar el que fuera máximo responsable de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, para conseguir este propósito del cogobierno municipal. El deán, no obstante, aseguró que "la Iglesia es la Iglesia y la política es la política". A su juicio, "hay una verdadera separación -de poderes- en las democracias modernas que la Iglesia respeta" y, por eso, reconoció que él no quiere "juzgar la actividad política porque soy sacerdote y mi misión es cuidar de este monumento, que es Patrimonio de la Humanidad gracias a que lo ha mantenido la Iglesia, pues no es un museo muerto". En este punto, Pérez Moya aludió a los últimos resultados publicados por el portal TrypAdvisor, que ha situado a la Mezquita-Catedral como tercer monumento más popular del mundo y el primero de Europa. Así, indicó que esta posición implica que "la gestión" llevada a cabo por la Iglesia "es de una categoría" destacada.

Ante la posibilidad de que la citada comisión de expertos -que aspira a tener sus conclusiones en octubre o noviembre próximos-, pida algún tipo de documentación a la Iglesia, Pérez Moya destacó que la Iglesia "no tiene que colaborar" con ellos en caso de que así se lo pidieran y, por ello, subrayó que "el Ayuntamiento tiene que ir a la Administración de Justicia". "Que vaya a los tribunales, no tenemos ninguna dificultad", insistió, al tiempo que recordó que la "historia está a favor nuestra". Para muestra, el presidente del Cabildo Catedralicio hizo referencia a un libro que recientemente ha leído y que refrenda que la Mezquita-Catedral pertenece a la Iglesia. Según Pérez Moya, se trata de "un libro del siglo XIV en el que aparecen las distribuciones que el Rey Fernando hizo cuando reconquistó Córdoba" y que incorpora "todo el patrimonio que dio a cada familia y a la Iglesia, también".

El órgano eclesiástico ha defendido siempre que la propiedad de la Mezquita-Catedral es de la Iglesia cada vez que el Ayuntamiento ha intentado iniciar un proceso para que la gestión del edificio pase a manos públicas. En esa defensa, el Cabildo Catedralicio ya ha señalado que "diferentes informes de instituciones, así como sentencias judiciales demuestran que la titularidad de la Catedral es propiedad de la Iglesia desde el año 1236". Entre otros ejemplos, el Cabildo expone que la Iglesia es la propietaria del templo, tal y como pone de manifiesto la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, que hizo público en 2014 un informe que señalaba que el Conjunto Monumental "nunca ha pertenecido al Estado y ha sido propiedad de la Iglesia católica desde 1236".