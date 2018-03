Caballerizas acoge el sábado la primera edición de Flamenco Ecuestre Córdoba

La primera edición de la plataforma de moda flamenca Flamenco Ecuestre Córdoba tendrá lugar este sábado, 10 de marzo, en el escenario "único y monumental" de Caballerizas Reales, organizada por la Delegación de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio del Ayuntamiento, la entidad Córdoba Ecuestre y Go! Eventos y Comunicación. Así lo destacaron ayer la teniente de alcalde de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio, María del Mar Téllez, el presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, y el director de Go! Eventos y Comunicación, Javier Villa. La pasarela Flamenco Ecuestre Córdoba, que suma moda y caballo en una alianza única y generadora de sinergias, ofrecerá este sábado en la ciudad, en la cuadra principal de Caballerizas Reales, una selección de los mejores de la moda flamenca, a través de los desfiles de seis diseñadores: Carmen Acedo, Carmen Rojo, Rosa Pedroche, Luisa Pérez, Flamenca Pol Núñez y Sergy Garrido, cuyas colecciones de 2018 han triunfado en la consolidada We Love Flamenco del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

La cita para contemplar los seis desfiles, con acceso gratuito y por invitación, a la que se puede acceder a través de los diseñadores y las entidades organizadoras, será desde las 16:30 hasta las 21:30. Téllez resaltó que esta cita cuenta con "todos los ingredientes para el éxito y para convertirse en una plataforma de moda flamenca que se consolide y que crezca, erigiéndose también en un espacio para la promoción de nuevos valores de la moda cordobesa".