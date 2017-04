CTA recurre el archivo de la denuncia contra el exedil Miguel Reina

El sindicato CTA ha presentado recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba de archivar su denuncia contra el exconcejal del PP en el Ayuntamiento Miguel Reina, investigado por supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), y la defensa ha impugnado dicho recurso, según confirmaron fuentes judiciales.

Al respecto, la Fiscalía y la defensa solicitaron el archivo de la causa y el juez lo acordó al considerar que no se ha cometido el citado delito en la actuación del exedil, de manera que fundamenta que "no existe motivo o interés personal en favorecer a una determinada empresa", por lo que la contratación de un despacho de abogados para distintos despidos "no supone prevaricación", según sostiene.

El sindicato ha llevado al exconcejal a los juzgados por presunta prevaricación

Reina se declaró inocente ante el juez en el interrogatorio y aclaró sobre los contratos del despacho de abogados Cuatrecasas que todo lo que firmó iba con "los informes buenos de Intervención".

Dicho juzgado ya acordó el archivo de la denuncia del sindicato CTA contra el también exconcejal del PP en el Consistorio Rafael Navas, investigado por supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Alcázar de los Reyes Cristianos.