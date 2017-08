CTA reclama "coherencia" a IU y le insta a abandonar el cogobierno

La CTA, sindicato con mayor representación en el Ayuntamiento, alabó ayer la labor realizada por Rafael del Castillo dentro del Consistorio y lanzó un mensaje a IU: "Si fueran coherentes, se saldrían del gobierno municipal y Ganemos dejaría de apoyarlo. Las políticas de derechas que las haga la derecha, pero sin nuestro voto y colaboración". Además, para el sindicato, la dimisión de Del Castillo "no permite que IU en el Ayuntamiento sea una muleta del PSOE, ni de las políticas neoliberales y de derechas que este gobierno municipal está llevando a cabo". Es decir, la CTA relaciona la dimisión del concejal, directamente, con la unión de su partido con los socialistas.

Pero la organización sindical no solo lanzó ese mensaje a IU, sino que alabó todo el trabajo ejecutado por Del Castillo durante estos meses. "Es un hombre sencillo, al que le gusta trabajar y que tiene un compromiso social con los más castigados por las políticas neoliberales que le han hecho no sentirse cómodo en el sillón de Capitulares". Para el sindicato, el exdelegado de Servicios Sociales "ha sido coherente con sus ideas" y señaló que "seguro que nuestra colaboración hacia tu persona y tu labor no cae bien en el gobierno municipal, pero tú te lo has ganado, cosa que no es fácil, y de lo que no gozan la mayoría de políticos municipales".