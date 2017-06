CSIF pide suspender las clases en los colegios a mediodía los días de calor

El Sector de Educación de CSIF Córdoba ha realizado una encuesta entre los centros educativos de la provincia que señala que en el 95,7% de los colegios e institutos que no disponen de aire acondicionado en sus aulas han superado los 26 grados en los últimos días. Esta temperatura se considera que es el valor máximo recomendado por las autoridades sanitarias. El informe elaborado por CSIF Córdoba también pone de manifiesto que el 68,8% de los centros no dispone de climatización en las clases, al mismo tiempo que sólo un 3,5% tiene instalados estos equipos en todas las aulas. Es por ello que el 96,5% de los docentes consultados afirma que en su centro no existe una climatización adecuada para hacer frente a las altas temperaturas.

En base a estos datos, CSIF Córdoba insta a la Consejería de Educación a que tome medidas "urgentes", debido a que en los próximos días se prevén temperaturas extremas superiores a los 40 grados. Desde CSIF se pide que, al igual que ocurre cuando se producen inclemencias meteorológicas relacionadas con el frío, se activen protocolos de emergencia que adapten los periodos docentes a las horas de menos temperatura, además de que se contemple la suspensión de las clases a partir de las 12:00 en los días de más calor.

En el estudio también se destaca que el 98,8% de los maestros y profesores opinan que el fuerte calor registrado en las últimas jornadas influye en el rendimiento académico de los alumnos y perjudica su trabajo. El sindicato se muestra especialmente preocupado por el hecho de que en el 69,2% de los centros se ha producido algún episodio de lipotimias o mareos entre el alumnado o los docentes.