CSIF reclama a Salud que cuente con los sindicatos en el proyecto del parking

El Plan de Accesibilidad del Hospital Reina Sofía que pretende el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continúa generando debate y distintas visiones por parte de los colectivos de la ciudad. Ahora han sido los sindicatos los que han levantado la voz, concretamente la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), para exigir que se les tenga en cuenta a la hora de diseñar el nuevo proyecto, una vez que la Junta ya ha abandonado la idea original de privatizar el actual parking a cambio de la construcción de un edificio de consultas del Materno-Infantil. CSIF informó ayer de que su exigencia pasa por reclamar a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María de los Ángeles Luna, y a la gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Marina Álvarez, que se reúna con todas las organizaciones que forman parte de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, incluidos los sindicatos, entre los que se encuentra CSIF.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, mostró su preocupación porque estos representantes de la Administración pretendan dejar fuera de la negociación de un nuevo proyecto para la accesibilidad del citado centro sanitario a los sindicatos que, como CSIF, representan legítimamente a los trabajadores. "No quiero pensar que tanto la delegada como la gerente tengan la intención de no contar con la opinión de los empleados en una cuestión tan importante como ésta", recalcó Maestre, quien insistió que el nuevo edificio para las consultas del Materno-Infantil no puede ser a costa de rascar más el bolsillo de la ciudadanía.

La responsable de Sanidad de CSIF apuntó que ha tenido conocimiento de la voluntad de la Administración de contar con los vecinos y con las organizaciones de consumidores sobre el plan de accesibilidad al hospital, sin que los sindicatos hayan recibido ninguna convocatoria para ser escuchados sobre este asunto. Maestre recordó que el pasado martes la plataforma ciudadana solicitó a la delegada una reunión "para conocer la modificación, si existiera, sobre el nuevo proyecto del parking, tras haber quedado sin efecto el anterior". "Confiamos en que la señora Luna responda a esta petición con la mayor brevedad posible y escuche a todos los colectivos de la plataforma", apuntó.

Por último, la máxima representante del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba dijo estar sorprendida al ver publicado que la delegada negara que el pasado 13 de diciembre mantuviera una reunión con el Consejo del Movimiento Ciudadano, el Consejo Social y la Federación de Vecinos.