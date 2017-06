CSIF califica de "insuficientes" los contratos de verano del Reina Sofía

Csif consideró ayer positivo que el Hospital Reina Sofía aumente las contrataciones en el Plan de Vacaciones para este año, si bien, dijo que "esa subida es insuficiente para atender adecuadamente a los ciudadanos durante el periodo estival", aunque tenga previsto realizar este verano 701 contrataciones, un 8% más que en 2016.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, lamentó que la Dirección Gerencia del hospital haya "tardado tanto tiempo en dar a conocer estas cifras debido a que son muchas las personas que están a la espera de poder trabajar en sustitución del personal que estará ausente en las próximas fechas". Señaló que, pese a la mayor contratación, "hay categorías que verán reducidas la contratación este verano, como técnicos especialistas de laboratorio y de radioterapia, pinches, personal de lavandería y mantenimiento, fisioterapeutas o telefonistas". Según CSIF, otras categorías que no se han contemplado en el Plan Vacacional son técnicos de anatomía patológica, de documentación sanitaria y de medicina nuclear.

Maestre señaló que el Servicio Andaluz de Salud sigue practicando "una política laboral restrictiva" al no realizar las contrataciones necesarias para cubrir todas los permisos y, de este modo, no aumentar la sobrecarga laboral que ya sufren en el día a día los profesionales. La dirigente sindical incidió en que lamenta que el Plan de Vacaciones no contemple una debida cobertura de aquellos trabajadores que disfrutarán de su merecido descanso y que "la Dirección Gerencia del Reina Sofía aproveche esta coyuntura para implantar directrices economicistas que puedan atentar contra la oferta asistencial que la ciudadanía precisa en esta época del año". Por ello, reclamó a la Dirección Gerencia del Reina Sofía que aumente la contratación para suplir los puestos de los trabajadores que estén de vacaciones con el objetivo de que "los cordobeses no se vean perjudicados en la atención sanitaria".