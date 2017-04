CSIF insiste en la necesidad de crear un Juzgado de Guardia 24 horas

Csif lamentó ayer que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no haya recogido en su última memoria anual la necesidad de crear un Juzgado de Guardia de 24 horas en Córdoba. La organización sindical recordó que ha planteado en numerosas ocasiones a los respectivos órganos correspondientes la necesidad de dar una solución definitiva al sistema de guardias de Córdoba y, de este modo, "garantizar un adecuado servicio público a una población con un censo de más de 326.000 habitantes".

La central sindical indicó que "nos encontramos con un sistema de guardias precario y que no atiende a las necesidades reales de la ciudadanía, desaprovechando la magnífica oportunidad que nos brinda el nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia, que cuenta con las instalaciones adecuadas para ello".

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Diego Díaz, afirmó que "no se puede admitir que la Administración, como garante de derechos, permita una situación en la que las jornadas laborales diarias, en algunas ocasiones, superen las 12 horas, teniendo en cuenta el incremento en carga de trabajo y de horas que supone para el Juzgado de Guardia de turno asumir en los fines de semana las competencias en materia de Violencia sobre la Mujer y de otros asuntos". "Todo esto provoca que los funcionarios y los usuarios de la Justicia sepan cuándo entran a órgano judicial, pero no cuándo pueden terminar, al verse dicha actividad judicial, en la mayoría de ocasiones, desbordada y colapsada", resaltó. El dirigente sindical recordó también que el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción de 2009 en la que los grupos municipales manifestaban su apoyo a la reivindicación del sistema de guardia de 24 horas. Igualmente, mediante una proposición no de ley, avalada por todas las centrales sindicales, los grupos políticos integrantes de la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía respaldaban la iniciativa de impulsar la creación del Sistema de Guardias de 24 horas para la Ciudad de Córdoba, sin que a día de hoy se haya puesto en funcionamiento. El representante sindical también lamentó que en la memoria del TSJA no se haga mención a la "deficitaria" dotación de personal de algunos juzgados de la provincia de Córdoba, que llevan más de 30 años sin actualizar sus plantillas. Díaz subrayó que Córdoba es el único territorio de Andalucía que cuenta con juzgados en sus seis partidos judiciales con una plantilla "a todas luces insuficiente".