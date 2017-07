CSIF acusa al hospital de discriminar a una profesional embarazada

Csif denunció ayer que el Hospital Universitario Reina Sofía no ha contratado a una profesional por estar embarazada. Desde el sindicato se consideró "intolerable" que "en pleno siglo XXI se produzca una discriminación a una trabajadora por razón de sexo, y menos aún por parte de una institución pública como es el Servicio Andaluz de Salud (SAS)". La organización sindical informó de que fue el pasado 5 de abril cuando se convocó por parte del SAS una plaza de facultativo especialista de área (FEA) de Radiofarmarcia con un contrato de sustitución en el Hospital Reina Sofía. Fue el 23 de mayo cuando se publicó la resolución definitiva de este proceso en la que se adjudicaba este puesto a una profesional, estableciendo su toma de posesión una semana después. Sin embargo, el hospital no citó a esta trabajadora para la toma de posesión de la plaza y, en su lugar, le comunicó que tenía que ser examinada por el médico de vigilancia de la salud, a pesar de que en ese momento no mantenía ninguna vinculación laboral con el centro sanitario. Tras pasar esta revisión, se le informó de que no era apta para el puesto por estar embarazada.

CSIF llevó este asunto a la reunión del Comité de Seguridad y Salud del Hospital celebrada a finales de junio, donde se le pidió explicaciones por este tema al director de Personal, Juan Alfonso Sereno, no pronunciándose éste al respecto. Ante esta respuesta, el sindicato reclamó que "asuman su responsabilidad los cargos que atentan contra la trabajadora y contra la mujer en general". Así, el sindicato exigió que se contrate a esta persona y que se cumpla la normativa vigente en prevención de riesgos laborales y sobre la protección de la mujer trabajadora. "En caso de que no sea así, se someterá a esta profesional a una total indefensión por discriminación por razón de sexo al estar embarazada", recalcó. Debido a estos hecho, el Sector de Sanidad de CSIF lamentó que el Hospital, pese a haber puesto en conocimiento del caso a la nueva directora gerente, Valle García, haya tomado la decisión de no contratar a esta persona por estar encinta.

Ante la denuncia de CSIF, el Reina Sofía respondió que ésta es "rotundamente falsa. El hospital incidió en que "en absoluto trata de discriminar, todo lo contrario, lo que intenta es proteger a la mujer embarazada y al feto, ya que el puesto de trabajo a cubrir no está exento de riesgo en este estado". Así, explicó que el motivo por el que no se ha llevado a efecto el contrato "está legalmente justificado y se relaciona con el riesgo que supondría asumir el puesto propuesto", de facultativo especialista del Área de Radiofarmacia en Medicina Nuclear, "durante la situación de embarazo". El complejo sanitario detalló que "el desarrollo de las funciones propias del puesto y el estado de embarazo son incompatibles debido, fundamentalmente, al riesgo por radiaciones ionizantes" y señaló que "la convocatoria pública se hizo para cubrir una sustitución por riesgo de embarazo y la posterior baja maternal de la trabajadora titular".