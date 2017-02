CSIF exige a la alcaldesa estar en el pacto Compromiso por Córdoba

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba pidió ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que cuente con el sindicato para la concertación social impulsada por el Ayuntamiento, de modo que sea convocado para la comisión técnica que será la encargada del seguimiento de este acuerdo. El sindicato lamentó que el Consistorio "recurra a viejas fórmulas" de concertación social, con acuerdos que "han demostrado en reiteradas ocasiones que no han servido para reducir las dramáticas cifras de desempleo que azotan a la ciudad". De este modo, CSIF mostró su "malestar al haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación" de la firma del documento Compromiso por Córdoba por parte del Ayuntamiento, la Confederación de Empresarios (CECO), UGT y CCOO.

La presidenta de CSIF Córdoba, Dolores Navajas, criticó que "el acuerdo sellado incide en los mismos errores del pasado", dado que "no se concretan las medidas a llevar a cabo para luchar contra el paro y no se establece ningún presupuesto específico para su aplicación". "Estos pactos no pueden seguir siendo un coto de tres, si el objetivo es que no sean un fracaso, como ha venido ocurriendo hasta ahora", recalcó la dirigente sindical.