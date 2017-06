CSIF alerta de la "falta de enfermeros" en el centro penitenciario

Csif alertó ayer de "la falta de enfermeros en el centro penitenciario de Alcolea", que se debe a "la no sustitución de las bajas", motivo por el que ha pedido que se realicen las contrataciones necesarias para que reclusos y trabajadores "tengan asegurada su asistencia médica". El responsable del Sector de Administración General del Estado de CSIF, Francisco Guerrero, detalló que la relación de puestos de trabajo del centro recoge que este servicio "debe estar cubierto por 12 enfermeros y un supervisor" pero, sin embargo, la plantilla actual está conformada por once personas debido a que no sale a concurso una plaza correspondiente a un empleado que se marchó a otro organismo". Guerrero destacó que "el problema es que en este momento son solo siete los enfermeros que están trabajando en la prisión, un número a todas luces insuficiente para atender a una población reclusa que actualmente asciende a unos 1.250 internos", circunstancia que se debe a que "las bajas de cuatro trabajadores en excedencia no han sido cubiertas".

CSIF incidió en que la situación es "especialmente llamativa" debido a que la mayoría de estas bajas son por excedencias relacionadas con la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos, unos permisos que no suponen un coste económico para la administración". Advirtió también de que con la proximidad del período estival, las circunstancias se vuelven "especialmente acuciantes, ya que nos encontramos con una plantilla que llega agotada por afrontar desde hace meses doble carga de trabajo y que ve que no está previsto la cobertura de las vacantes ni las vacaciones del personal".