CECO propone la gestión privada del Palacio de Congresos de Torrijos

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, lo tiene más que claro y ayer aseguró que la gestión del Palacio de Congresos de la calle Torrijos debe ser de carácter privado. Ese fue el mensaje que lanzó Díaz antes de que diese comienzo una jornada informativa sobre la gestión en palacios de congresos organizada por la Comisión de Turismo y Cultura de CECO, el Ayuntamiento y el Patronato de Turismo. Así, el responsable de CECO incidió en que la dirección del espacio "tiene que ser lógicamente un modelo de gestión privada porque la propia Junta de Andalucía no tiene ningún instrumento ni capacidad, entiendo yo, para poder gestionar públicamente el palacio de congresos".

Díaz hizo estas declaraciones después de que la sociedad pública Tragsa disponga ya del último documento que restaba para que pudiera asumir oficialmente las obras, como es la encomienda de gestión; las actuaciones en Torrijos se prolongarán dura doce meses. No obstante, el presidente de CECO matizó que, hasta el momento, los empresarios "no tenemos aún opinión" cerrada acerca de qué modelo de gestión se va llevar a cabo en el centro de la calle Torrijos. De ahí, que CECO celebrase ayer esta jornada, en la que el sector conoció el trabajo de dirección que se realiza en Málaga, Granada y Cádiz.

La directora del palacio de congresos de Málaga, Yolanda de Aguilar, recordó que allí el modelo de gestión "está en el ámbito municipal", ya que el centro "depende de una sociedad anónima de capital público al 100%". Una tarea, continuó, que "afrontó el Ayuntamiento casi en solitario". Para De Aguilar, el palacio de congresos malagueño "tiene como principal característica que ha sido el principal protagonista de la transformación de Málaga en 14 años, junto a la oferta museos y la llegada del AVE". A su juicio, el modelo de cada espacio de estas características "depende de la propiedad" y, además, incidió en que "el modelo que sea requiere una gestión profesional y que se involucre todo el sector empresarial y turístico". Ante la situación que afronta el centro de la calle Torrijos en Córdoba, De Aguilar recordó que "un palacio de congresos no genera demanda por sí mismo, sino como destino", al tiempo que advirtió de que "es inviable gestionar un palacio del congresos si no se tiene una estrategia de ciudad y provincial". Indicó también que la actividad global del centro de congresos de Málaga "tiene una repercusión de 100 o 120 millones de euros en la ciudad" y que el médico-científico es el congreso más demandado y de más de 500 personas". Anotó también que la actividad a un centro de estas características "no llega de un día para otro, sino que requiere un trabajo a medio y largo plazo". "Ninguna candidatura se elige en un plazo menor a 12 meses, normalmente es de dos a cuatro años", subrayó.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Española de Palacios de Congresos y responsable del palacio de Cádiz, Carlos García, instó al sector congresual de Córdoba a que comience ya a comercializar sus propuestas, a pesar de que la obra de Torrijos no se haya concluido "para que la cartera de clientes esté en camino". A pesar de todo, continuó, "Córdoba tiene potencial para participar en este mercado de congresos".

Se trata de unos argumentos que también defendió el responsable del palacio de congresos de Granada, Raúl Lozano, quien señaló que en el caso de la capital granadina está presentado ya candidaturas para 2025. Por ello, calculó que para que la oferta de Córdoba "cuaje habrá que darle tres o cuatro años". Tras 19 años de gestión pública, el palacio de congresos de Granada pasó a manos privadas en 2012. Desde entonces, indicó Lozano, "ha tenido pérdidas hasta el año pasado", aunque no será hasta 2018 cuando comiencen a ganar dinero.