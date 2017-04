CCOO advierte del malestar de la plantilla de Aucorsa por su gerenteCTA asegura que el Ayuntamiento ha perdido 62 puestos desde inicios de 2016

La sección sindical de CCOO en Aucorsa advirtió ayer del "poco interés que demuestra" el gerente de la entidad en "crear y mantener una paz social con los trabajadores empleando todo tipo de artimañas para provocar el malestar en la plantilla". El sindicato expresó su "total disconformidad con las prácticas abusivas y despectivas" del gerente con los empleados de la empresa, todo ello después de que el comité de empresa criticara hace unos días "la falta de interés en la negociación del convenio y la nula capacidad de diálogo para llegar a algún tipo de acuerdo". Además, aseguraron que se han sucedido varias "provocaciones" hacía los trabajadores".

En este sentido, apuntaron a la situación de un empleado que "la empresa obliga a recuperar el cómputo perdido tras días de baja"; a la vez que "ha enviado unas bases de una convocatoria para cubrir una plaza vacante a través de promoción interna y en dichas bases especifica que solo se pueden presentar trabajadores de un grupo profesional, cuando el gerente sabe perfectamente que así incumple el convenio colectivo".

El sindicato CTA manifestó ayer que el Ayuntamiento ha perdido 62 puestos de trabajo desde principios de enero de 2016 a abril de 2017, de los que "48 han sido por jubilación; 12, por incapacidad, y dos, por fallecimiento", al tiempo que lamentó que "no se cubren las plazas". El sindicato explicó que, "si se compara la oferta de empleo público que el Consistorio ha realizado en 2016 para desarrollar en tres años se observa que no se produce una reposición de las bajas en la plantilla y las nuevas incorporaciones no atienden a las necesidades reales". CTA apuntó así a que la falta de personal cada vez "es más grave", las ofertas de empleo público "son mera propaganda" y no se cubren las plazas que se ofertan.