CCOO insiste en que la oferta de empleo público planteada para Educación no cubrirá las necesidades

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba lamentó ayer que el próximo año no vaya a haber oposiciones de todas las especialidades y exigió que la oferta de empleo sea planificada en coordinación con el resto del Estado. Tras la confirmación de la Consejería de Educación de que las oposiciones de 2017 sólo contemplan las especialidades de Francés, Inglés, Música, Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica y 200 plazas de Conservatorios Profesionales de Música y Danza y 57 de cátedra de Conservatorios Superiores de Música y Danza, éstas últimas mediante concurso de méritos para el profesorado funcionario, ofertas que ya estaba contempladas en la convocatoria del año pasado, CCOO advierte que la "Oferta de Empleo Público (OEP) docente no cubrirá las necesidades de la educación pública andaluza". Para el secretario general de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Francisco Javier Delmás, "la oferta de empleo debe incluir todas las vacantes reales que posee la educación pública andaluza en Infantil y Primaria, pues no se puede obviar que en septiembre se adjudicaron 4.000 plazas del cuerpo de maestros a profesorado interino, una cifra que debe ser un criterio a valorar a la hora de confeccionar la oferta de empleo público docente de 2017".

Ayer también, FESP-UGT denunció la pérdida de unidades en el sistema público de enseñanza andaluz. Desde el sindicato insistieron en que, "aun reconociendo que la disminución de la natalidad es un hecho objetivo, no tiene porqué suponer una pérdida de recursos y abocar necesariamente al cierre de centros, sino que la situación exige una verdadera planificación a medio y largo plazo que garantice un aumento de la calidad educativa". FESP-UGT defiende que se debe evitar, en primera instancia, el cierre de cualquier unidad mediante la reducción de ratios o estableciendo zonas de experimentación de ratios.