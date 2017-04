CCOO pide que la convocatoria de oposiciones en 2018 para los conservatorios

El secretario general de la federación de enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, defendió ayer la huelga indefinida que hasta final de curso se va a llevar a cabo en los 84 conservatorios de Música y Danza andaluces para exigir que las oposiciones convocadas sólo por la Junta para este año se trasladen a 2018.

Molina recordó que la huelga se lleva a cabo "con el apoyo de los trabajadores y a pesar de la presión, la manipulación y el esquiraje". "La Junta presiona constantemente mandando mensajes manipulados, diciendo, por ejemplo, que CCOO no quiere que haya oposiciones, lo cual es, rotundamente falso", indicó. Según el dirigente de CCOO, "de no ser trasladadas las oposiciones al año que viene, interinos que llevan trabajando 20 años podrían perder su plaza", ya que con la excepción de las Islas Baleares, Andalucía es la única comunidad autónoma que convoca oposiciones en esta campo para este año, mientras que las demás lo harán en 2018. Según los datos que maneja Molina, "el 36,4% de los interinos secundan la huelga", que "afecta a 500 alumnos en Córdoba y a 8.000 en Andalucía", quien denunció que "se utilizan a profesores que no participan en la huelga para que acometan las labores de aquellos que se están movilizando, algo que es ilegal, y que a provocado que haya aulas con más de 40 alumnos".