CCOO critica el incumplimiento del convenio del servicio de monitores de comedor

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO en Córdoba criticó ayer "el incumplimiento del convenio colectivo de los monitores de comedor" por parte de una de las empresas adjudicatarias de este servicio en la provincia, Actcom Servicios, "que no está aplicando la cláusula que obliga a la subrogación del personal". Según señaló el sindicato, la Delegación de Educación de la Junta en Córdoba "acaba de adjudicar a Actcom el servicio de monitores de comedor de más de 40 centros públicos de la provincia con comedor de gestión directa y lo primero que ha hecho la empresa es despedir a algunos monitores y obligar al resto a firmar un descuelgue del convenio". Así lo aseguró el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO-Córdoba, Francisco Javier Delmás, quien recordó que "una sentencia del Tribunal Administrativo de Relaciones Contractuales de la Junta de Andalucía reconoce el II Convenio Estatal de Ocio Educativo y Animación Sociocultural como el convenio de aplicación para los monitores de comedor y que éste contempla la subrogación del personal por parte de las empresas adjudicatarias del servicio cuando no sean la misma que lo venía prestando". De esta forma y, "aunque no se haga mención expresa a la subrogación de personal en el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio, la empresa está obligada a subrogar al personal", destacó Delmás, quien criticó que "la falta de control" de la Delegación sobre el cumplimiento de sus contratos "está provocando el despido de trabajadores y un empeoramiento de sus condiciones laborales".