CCOO denuncia que la planificación sólo responde a criterios presupuestarios

Andalucía es la comunidad autónoma que más descenso ha tenido en la oferta de plazas de formación para profesionales sanitarios entre 2012-2017, con cerca del 23%. Otras regiones con índices acusadamente negativos son Galicia e Islas Baleares, con 15% y 14,5%, respectivamente. Otras autonomías que vieron cómo ha descendido en este período el número de profesionales que se prepara especialmente para la sanidad pública han sido Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Murcia. En el lado positivo de la balanza se sitúan País Vasco con un 10,2% de nuevas plazas ofertadas, seguido de la Comunidad Valenciana, Cantabria, Navarra, Extremadura, Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha.

El informe del sindicato CCOO, que lleva por título Oferta de plazas de formación sanitaria especializada para 2017 es, no obstante, muy crítico con la planificación que se ha realizado estos últimos años de un ámbito tan trascendental como es la formación de los futuros profesionales de la sanidad pública española. CCOO entiende que "la oferta de plazas de formación sanitaria especializada no cumple con su principal objetivo, que es garantizar las necesidades futuras de especialistas para nuestros sistemas sanitario y sociosanitario". La Ley de Ordenación de las Profesiones sanitarias señala en su último párrafo del artículo 22.6 que "el Ministerio de Sanidad determinará las necesidades de especialistas del sistema sanitario en base a indicadores objetivos y criterios de planificación que garanticen la equidad y eficiencia del sistema de formación sanitaria especializada". En España se han realizado estudios de esa índole cada dos años, aunque "esto ha dejado de cumplirse", apunta CCOO, "encontrándonos en la actualidad con que desde 2012 no se ha realizado ningún nuevo estudio" sobre necesidades de enfermeros y desde 2011 sobre médicos y "ni mucho menos se ha realizado algún otro que recogiera la necesidad de profesionales del resto de categorías y especialidades no analizadas en esos estudios".

Así las cosas, el sindicato llega a la conclusión de que la planificación de las futuras plantillas atiende exclusivamente a criterios presupuestarios, "bajando cuando han bajado los presupuestos de las comunidades autónomas y creciendo cuando han crecido". De este modo, la escasez de profesionales que ya se evidencia en algunas de las especialidades podría agravarse en un futuro no muy lejano. Esta falta de criterio, apunta CCOO, "hace que las especialidades con proyección deficitaria han visto reducida su oferta de plazas y las que tenían superávit la han visto incrementada". A ello hay que añadir que "el despropósito planificador" se realiza en un espacio laboral en el que las tasas de reposición han tenido una fuerte repercusión en estos años de la crisis, que han dificultado enormemente las contrataciones y eso sin contar las reposiciones tras las jubilaciones forzosas, que "han dificultado la transmisión de conocimiento y han impedido modificar su envejecida estructura piramidal", detalla el informe.