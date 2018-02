CCOO denuncia al Ayuntamiento por vulnerar la libertad sindical

La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, y la responsable de Servicios en el sindicato, Isabel Medina, anunciaron ayer que ya han interpuesto en los juzgados de lo Social una demanda contra el Ayuntamiento por vulnerar la libertad sindical. La denuncia viene a través de la Comisión de Municipalización de la Ayuda a Domicilio, órgano del que la organización sindical formaba parte cuando aún era delegado de Servicios Sociales Rafael del Castillo, pero del que, asegura el sindicato, se le expulsó cuando entró en el cargo Juan Hidalgo. Las razones aportadas por el Ayuntamiento para esta expulsión, según expusieron las sindicalistas, es que en esa comisión debe haber un delegado sindical, y no la figura que ostenta, en este caso, Medina.

Más allá de los litigios por la representación en la comisión, desde CCOO señalaron que defienden que el servicio de ayuda a domicilio se preste desde el Ayuntamiento, pero advirtieron que los informes que elabora la citada comisión (que prevé reunirse hoy) no son "favorables" para municipalizar la prestación. Medina explicó que el objetivo del sindicato es "distribuir los servicios" de manera que se puedan repartir las horas de las trabajadoras del servicio. "Ahora no hay equilibrio", criticó la sindicalista, que explicó que casi el 70% de los usuarios necesita la prestación entre las 8:00 y las 13:00, lo que no favorece a la distribución de las horas entre las 1.200 trabajadoras. Además, CCOO también denunció que se debe buscar acabar con la precarización de este sector ya que, aseveró Medina, estas trabajadoras realizan labores que no son las que aparecen en convenio. Así, detalló que los usuarios precisan acompañamiento y aseo y aseguró que las trabajadoras están limpiando las casas de estos dependientes, todo ello, apostilló, con la venia de los trabajadores sociales del Ayuntamiento.

El sindicato también recordó que al no haber llegado todavía a un acuerdo se está prorrogando a Clece, la empresa adjudicataria del servicio hasta ahora. Esto, apuntó Medina, está costando al Ayuntamiento un 30% más de gastos mensuales que si se prestara directamente desde lo municipal.

Del mismo tema habló también ayer la coordinadora local de IU, María Liñán, quien afirmó que "ninguna organización ha trabajado, ni está trabajando más, por cambiar el modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio que IU, buscando que su gestión sea pública". Liñán manifestó que IU "se opone abiertamente a las privatizaciones encubiertas, los conciertos, los modelos híbridos y las fórmulas híbridas de gestión", de modo que el partido "apuesta por unos servicios íntegramente públicos y va a luchar para que ello sea así".