CCOO exige ampliar el sueldo de los trabajadores de ayuda a domicilio

La prestación del servicio de ayuda a domicilio, hasta ahora prestado por la empresa Clece que ya ha anunciado que no seguirá a partir de julio, ha generado una serie de exigencias por parte de sindicatos y oposición municipal. Fue la secretaria general del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba, Isabel Medina, quien exigió ayer modificar las condiciones del pliego de adjudicación del servicio y quien pidió que se aumente el sueldo de estos empleados. Medina se refirió al nuevo documento que habrá que elaborar para adjudicar la ayuda a domicilio a una nueva empresa, tras la renuncia de Clece a seguirlo prestando, cuyo proceso de elaboración, advirtió, será vigilado de cerca por Comisiones. En cuanto a ese salario, la sindicalista apuntó que cuando el PP entró a gobernar bajó el pago por hora de 17 a 13 euros. "La administración está echando a gente al paro y empeorando las condiciones laborales de las trabajadoras", denunció, y aconsejó que la hora debería pagarse a 17 ó 18 euros, lo que cobran, aseguró, estos empleados en Sevilla o Jaén.

En este sentido, Medina recordó al Ayuntamiento que las prisas "no son buenas para nada" y le recomendó dejar esas prisas a un lado y elaborar un nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de manera estudiada, teniendo en cuesta, apostilló, que en este momento son hasta 800 las trabajadoras que aquí se emplean.

CCOO también mostró su preocupación por que la ayuda a domicilio "sea fragmentada y adjudicada por lotes con los perjuicios que ello conllevaría para las trabajadoras", comparando este caso con lo sucedido en el servicio de parques y jardines.

Acerca del objetivo que tiene el Ayuntamiento de municipalizar el servicio, Medina confirmó que CCOO está de acuerdo con ello pero pidió "cosas concretas" y un estudio de qué viabilidad tendría dicha prestación desde Capitulares.

Sobre esto último habló precisamente la agrupación de electores Ganemos Córdoba, que pidió la constitución "urgente" de la comisión que tiene previsto abordar el asunto y cuya creación fue acordada en el pasado Pleno municipal. Fue la concejala de Ganemos Victoria López quien se dirigió directamente a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para demandarle que reúna a la comisión con la "máxima celeridad", ya que este es el órgano, apuntó, "donde deben tratarse todas las últimas cuestiones relacionadas con este asunto". Además, López lamentó que esa municipalización no haya sido prioridad para el cogobierno ya que, según Ganemos, si ya se hiciera de esa forma los profesionales "no estarían en situación de explotación laboral y ahora no estaríamos con el agua al cuello". Sobre esto añadió que "garantizar la calidad del servicio a las más de 2.000 personas que dependen de él y que sus trabajadoras lo hagan con unas condiciones dignas es una prioridad para nuestro grupo".

Además, la formación verde también instó al Ayuntamiento a exigir una auditoría laboral a Clece "para demostrar los incumplimientos de convenio que están denunciando sus trabajadoras" y a que se ejecuten sanciones de darse esos incumplimientos.