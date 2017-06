CCOO alerta del mal estado del servicio de climatización del Provincial

El sindicato CCOO denunció ayer que viene reclamando de forma reiterada a la Dirección-Gerencia del Reina Sofía que invierta en la adecuación y renovación de los sistemas de climatización del Hospital Provincial, dado que muchas de sus instalaciones han quedado obsoletas y la arquitectura del edificio hace que en algunas estancias las temperaturas se hagan insoportables tanto en verano como en invierno.

La ola de calor de estos días está poniendo en evidencia las deficiencias del sistema de climatización, especialmente en el ala izquierda de la segunda planta del Provincial, debido a que el sistema de climatización no funciona adecuadamente desde hace unos tres años, según CCOO, lo que provoca que en las horas de más calor del día las temperaturas sean insoportables en algunas estancias, entre ellas, el estar de Enfermería de la Unidad de Salud Mental.

La Sección Sindical de CCOO en el Reina Sofía ha criticado la falta de previsión y los recortes económicos que hacen que, a pesar de que en 2009 se destinaran 1,3 millones de euros a dicha unidad para la renovación integral del espacio y la adquisición de mobiliario y equipamiento, la climatización del estar de Enfermería no se presupuestara adecuadamente. Por ello, José Damas, secretario general del sindicato provincial, instó a la Administración sanitaria, y más concretamente a los responsables del Reina Sofía, "a trabajar para que las condiciones de trabajo del personal sean las adecuadas, que no divaguen, que sean más resolutivos, que no consiste en cubrir expedientes, que con tan solo una pequeña inversión económica solucionamos un gran problema que sufren nuestros profesionales de la sanidad cordobesa: el calor". De hecho, la Sección Sindical de CCOO en el centro hospitalario advirtió de que estará "vigilante" para que se solucione este problema de forma urgente y que de no obtener respuesta iniciará las acciones que considere oportunas.