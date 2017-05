CCOO alerta de la falta de refuerzo en Justicia ante las cláusulas suelo

La sección sindical de CCOO en la Administración de Justicia criticó ayer que "no se vaya a reforzar el personal del Juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba", que a partir del próximo día 1 de junio "comenzará a conocer en exclusiva todos los pleitos por cláusulas suelo, gastos de hipotecas y otros de toda la provincia". Así lo indicó CCOO en una nota en la que señaló que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "ante la avalancha de pleitos que se va a producir", ha decidido que "todos los procedimientos por cláusulas suelo, gastos de formalización hipoteca, hipotecas multidivisa, de la provincia de Córdoba los lleve en exclusiva el mencionado juzgado", para lo que, a juicio del sindicato, "es imprescindible reforzar la plantilla de dicho órgano judicial".

En este sentido, el sindicato manifestó que "el CGPJ ha acordado que este Juzgado se refuerce con un juez, un letrado, un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial, siendo competencia de la Junta de Andalucía nombrar a los funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial , algo que expresamente solicitó CCOO el pasado 15 de mayo".

Sin embargo, según expresó el sindicado, "la Consejería de Justicia dice que no nombra personal porque no tiene dinero, pues está medida tendrá un coste de casi un millón de euros en toda Andalucía". Por todo ello, para CCOO resulta "escandaloso y bochornoso" que la Consejería "se gaste 1.488.333 euros en contratar una empresa privada para que colabore en la implantación" de nuevas oficinas en Almería, Vélez-Málaga y Sevilla" pero "no tenga dinero para contratar el personal necesario para que la ciudadanía cordobesa sea atendida de manera rápida y ágil en las reclamaciones que presente contra los abusos de las entidades bancarias".