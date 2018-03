CCOO y UGT piden mantener el espíritu del 8-M con las pensiones

Ccoo y UGT hicieron ayer un llamamiento a participar en la manifestación que mañana irá desde la plaza de Las Tendillas hasta la de La Corredera en defensa de las pensiones. Ambas formaciones coincidieron en considerar que "el miedo que podía haber a salir a la calle está desapareciendo y por ello esperan que el espíritu del 8 de marzo se siga haciendo patente el sábado y la manifestación sea masiva porque es tan importante lo que se plantea como lo que se reivindicaba el 8 de marzo", el Día de la Mujer.

Las mujeres "son también las más perjudicadas en el ámbito de las pensiones porque la brecha salarial está ahí, porque son las que más precarizadas están y las que menos cotizaciones hacen a la Seguridad Social, lo que significa que mañana tendrán pensiones más bajas", según expuso la secretaria general de CCOO, Marina Borrego.

Los sindicatos hacen un llamamiento a la manifestación de mañana

El máximo responsable de UGT, Vicente Palomares, por su parte, resaltó que "el 8 de marzo fue un día histórico y el 17 de marzo no debe ser menos porque la mujer salió a la calle porque se encontraba con una situación diferencial respecto al hombre y esa mujer se encuentra en esa misma situación con respecto a las pensiones, teniendo una brecha importante".

UGT y CCOO no sólo hicieron un llamamiento a la participación de las mujeres, sino también de los jóvenes. "Queremos hacer ver a todos los trabajadores y a la ciudadanía en general que esto no es un problema de los pensionistas y de los jubilados, sino que esto es un problema de toda la ciudadanía", dijo Borrego, a lo que Palomares añadió que "no estamos hablando del presente de las pensiones, que también, que es importante, que están perdiendo poder adquisitivo, estamos hablando del futuro de los jóvenes, de los que algún día esperamos poder llegar a jubilarnos y que cada día nos lo están poniendo más difícil y más complicado".