CCOO y UGT piden medidas contra los accidentes laborales 'in itinere'

Ccoo y UGT reclamaron ayer que se adopten medidas específicas contra los denominados accidentes in itinere, es decir, aquellos que se producen en los desplazamientos del lugar de residencia al trabajo y viceversa. Ambos sindicatos hicieron esta demanda en la jornada Integración de la seguridad vial en la gestión de la prevención de riesgos laborales, que se celebró en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Carlos Núñez, explicó que desde comienzos de 2013 se ha producido un incremento de la siniestralidad laboral, en general ,y de la de accidentes in itinere, en particular. Por esta razón, desde los sindicatos se han demandado medidas y acciones para frenar "ese penoso incremento, que se ha llevado la vida de 25 trabajadores en estos años", anotó. Su homólogo de UGT de Córdoba, Jaime Sarmiento, recordó que los siniestros in itinere son accidentes laborales y que, como tales, se deben integrar "dentro del plan de prevención de la empresa, evaluándolo, planificando medidas preventivas y dando formación".

Núñez consideró que "la accidentalidad in itinere tiene que ver fundamentalmente con el modelo de movilidad al trabajo que tenemos", un modelo "exageradamente dependiente del uso de vehículos a motor privados, que tiene como consecuencia una alta tasa de accidentalidad vial, que supone el fallecimiento de cientos de personas en España, pero también pérdida de productividad empresarial e incremento de emisiones contaminantes".

Por ello y también para evitar que las cifras de este tipo de accidentes sigan incrementándose, ambos sindicatos demandaron la implantación de "un modelo de movilidad sostenible y seguro al trabajo, que fomente la elección de vehículos con criterios de seguridad y adecuados al mantenimiento de los mismos, el fomento del teletrabajo, del transporte colectivo y del uso compartido del coche, así como que incluya formación específica que, además, sensibilice sobre la seguridad vial, junto a la preventiva, en general, incluso con formación con simuladores para ciertos riesgos en la conducción".

Dado que en este tipo de accidentes influyen, además de causas físicas, como la meteorología, el estado de la carretera o del vehículo, y causas relacionadas con el estado físico y mental de la persona, los sindicatos consideran imprescindible "la evaluación de los riesgos inherentes a los distintos puestos de trabajo, por lo cual existen factores de riesgos distintos según el puesto", según Sarmiento.

Mientras, el responsable de CCOO añadió que "la crisis y la reforma laboral han traído consigo una precarización importante de las condiciones de trabajo, que se traduce en una intensificación del trabajo, con aumento de los ritmos de trabajo, prolongación de la jornada laboral, incremento de la presión, etcétera".