CCOO pide a Bañez concreción sobre la propuesta de las pensiones

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó ayer que, si bien la propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para calcular las pensiones "necesariamente va a mejorarlas", él no se la cree y quiere que la ponga "por escrito" y la lleve a una mesa de diálogo. El líder sindical hizo referencia al planteamiento que hizo la ministra, que consiste en ampliar el periodo del cálculo de la pensión a toda la vida laboral de forma voluntaria a partir de los años en los que cotizaron más. Sordo aseguró que, si la propuesta de la ministra es que se calcule excluyendo los peores años, "entonces se van a mejorar las pensiones, aunque el problema está en que no concretan cómo se va a sustanciar económicamente este incremento". "Tal y como lo ha planteado la ministra tiene unos efectos económicos de mucho más gasto, que mejorarían quizá el sistema, pero no me lo creo", anotó y abogó por mejorar la estructura de ingresos del sistema y revertir la actual reforma de pensiones.

Sordo pidió también seriedad y que se ponga fin a las "ocurrencias con las pensiones", porque "España puede mantener un sistema fiable y sostenible de pensiones si mejora la estructura de ingresos", y si gasta "un 15% de lo que produce cada año en pensiones en las próximas dos décadas".

"Se trata de ingresar entre 35.000 y 40.000 millones de euros en las próximas dos décadas, y es posible si se mejora la estructura de ingresos, y es lo que pagan hoy en pensiones países como Francia e Italia. No es ninguna utopía, sino cuestión de voluntad política", incidió. Criticó también las declaraciones de la exvicepresidenta del Congreso y diputada del PP Celia Villalobos, ya que, a su juicio, instalan en la gente "la sensación de que la única salida para tener una pensión es empezar a ahorrar como las hormiguitas".