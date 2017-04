Broche final de luz y alegría

De nuevo un sol radiante y cielos despejados. Parecía que el tiempo reconociera que no tenía sentido estropear el último tirón. Santa Marina madrugó así el Domingo de Resurrección, con el recuerdo aún de una semana histórica, para regalar a la Córdoba cofrade la última estampa de los días grandes. Sobre las 9:00 hacía acto de aparición la cruz de guía de la hermandad del Resucitado en una plaza que en pocos días será epicentro de mayo y casi no se acordará de lo recientemente vivido. Los nazarenos de raso blanco y detalles azules comenzaron a asomar por el arco de la histórica iglesia anunciando así que todo lo que empieza tiene que acabar. Sólo había pasado una semana desde que la Borriquita cruzara la Puerta del Puente para hacer lo mismo minutos después para entrar en la Mezquita-Catedral por la famosa segunda puerta. Hizo historia la hermandad de San Lorenzo y así lo repitió la cofradía de Santa Marina. A las órdenes de Juan Berrocal y bajo los sones de la banda de música Cristo de Gracia (que no ha parado ni un día de sonar) el paso de Nuestro Señor Resucitado hacía acto de aparición sobre los faldones de terciopelo azul. A sus espaldas, dos romanos sorprendidos de la Resurrección miraban la imagen mientras un ángel presentaba al último Señor en procesionar en la Semana Santa cordobesa.

Tras el Hijo, la Madre. No faltaron esclavinas en la que es sin duda la hermandad más alegre de toda la Semana de Pasión. María Santísima Reina de Nuestra Alegría salía así a Santa Marina siguiendo un paso marcado por la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor (Sevilla) y en busca del Señor que desfilaba ya hacia carrera oficial por Alfaros, Capitulares y San Fernando.

Los cirios azules y blancos derramaron la última cera que verá el pavimento de la ciudad (a la espera de que alguna hermandad de Gloria haga lo suyo) en busca de la Puerta del Puente. Allí procesionaron hacia la Mezquita-Catedral frente a un palco donde pudo verse a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y a algún miembro también de la oposición.

De vuelta a casa, el Resucitado se gustó en la llegada al barrio, el cual encontró pasadas ya las 16:00. Exhibió además la restauración de su crestería y arbóreos en el paso de Misterio y procesionó con un claro objetivo en mente marcado por la cofradía desde hace tiempo: proyectar un nuevo palio para la Virgen de la Alegría.

Cuando Santa Marina cerró sus puertas ya había acabado todo. Los palcos de la carrera oficial estaban más que vacíos, ya se podía caminar con total tranquilidad por el Casco Histórico y el incienso se consumió para devolverle el protagonismo al azahar. Una semana después de que empezara, la obligación era acabarla, y lo hizo de la mejor manera. Toca valorar lo que se ha hecho y, para los más cofrades, ir contando los días hasta el próximo Domingo de Ramos. Como mínimo, que sea igual que el de este año.