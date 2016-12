Billete directo a Laponia

En estos momentos, los nueve renos que tiran del trineo de Santa Claus estarán ya de rumbo a Laponia. Es allí donde cuenta la leyenda que tiene su residencia el viejo Santa Claus, de donde parte cada 25 de diciembre para repartir los millones de regalos que le piden los niños del mundo. Pasada ya la fecha, y con la suerte que tienen los pequeños españoles por que también los Reyes Magos leen sus cartas, hay lugares donde aún se resignan a dejar que este hombre de barba blanca y traje rojo aterciopelado se marche así sin más.

Y como la Navidad dura más que un día, el bulevar del Gran Capitán se convierte en estas fechas en una especie de paraíso de las Pascuas donde Papá Noel y su reno Rudolph se quedan unos días más. Ayer mismo, miles de niños miraban embobados hacia arriba observando cómo los minicacharritos iban de un lado para otro. Y es que, aparte de parecerse a Laponia, el céntrico bulevar, durante estas fechas, también se le da un aire a la calle del infierno que durante la Feria de Mayo bulle de gente. El viaje para Lucía, de cinco año, comenzaba allá por la fuente próxima la iglesia de San Nicolás. Un mago callejero conseguía atraer la atención de un gran número de personas mientras se escuchaban villancicos y olía a dulce.

Lucía no sabía muy bien si quería quedarse con el taumaturgo o dirigirse hacia las atracciones que hacen del Centro un paraíso para los más pequeños, pero acabó tirando de la mano de su madre directa hacia el primero de los cacharritos. Precisamente, allí estaban los renos de Santa Claus, los que parecen no haber tenido descanso tras el día de Navidad, tirando de un trineo y custodiados por dos soldaditos de plomo mientras una larga cola de niños (y no tan niños) esperaban para poder darse una vuelta y pasar por un castillo que recordaba (y mucho) a ese palacio de cristal que Elsa, personaje principal de la película de Disney Frozen, levantaba con sus manos cuando se percató de que su residencia habitual no era lo que ella quería. Así, pequeñas Anas y Olafs levantaban las manos mientras el tren hacía su recorrido y ponían caras de valientes, porque aquello nada tenía que envidiar al Ala Delta de la Feria. "Me tengo que montar con él, aunque tampoco es un sacrificio", comentaba riéndose Julio, padre de Julio Jr., antes de embarcarse en un viaje por esta especie de cacharro animado.

A pocos metros, la siguiente atracción, que dejaba claro el buen tirón que tiene caracterizar a cada uno de los vagones con algún personaje de dibujos animados. La Patrulla Canina o Peppa Pig eran los coches más codiciados en un tiovivo que siempre suele ser uno de los favoritos del público infantil. Mientras, un coche sin apenas adornos y una moto del mismo estilo aguardaban a tener ocupante.

Y si ha habido algo en esta pequeña feria que este año haya tenido éxito eso ha sido, sin duda, La montaña del Yeti, un espectáculo montado por la asociación de comerciantes de Centro Córdoba y donde cada media hora se acumula el público para observar las conversaciones que el monstruo de las nieves tiene con algunos simpáticos pingüinos. Rodeados de regalos de distintos comercios del Centro, unas grandes puertas de hielo se abren a su hora para que un gran Yeti deje más de una boca abierta.

Y estos no son los únicos. Las atracciones salpican Gran Capitán en estos días y el Centro se convierte en uno de los puntos de reunión más habituales para los cordobeses. Esto sumado a que ayer era festivo hicieron del bulevar un gran parque infantil donde el Samba Balón no dejaba de funcionar y donde el Santa's Express no paraba de transportar a niños de un lado para otro. Sin olvidar, eso sí, a lo que ya se ha convertido en una foto obligada de las navidades cordobesas: el gran árbol con pasarela que Comercio Córdoba instala cada año y que muchos consideran que da suerte sobrepasar. Siempre con colas para llevarse un recuerdo.