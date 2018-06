Beneficios del pádel para los niños

El pádel es un deporte muy interesante y enriquecedor para los más pequeños de la casa, los niños disfrutan jugando al pádel porque se trata de un deporte que les permite desarrollar su capacidad física, a la vez que comparten tiempo con sus amigos. Hay que tener en cuenta que el pádel es un deporte muy completo, que se puede practicar en cualquier momento y que gusta mucho a los niños porque es entretenido y se sale de lo habitual.

Son muchos los padres que están buscando continuamente nuevas actividades deportivas para los niños, que les aporten diferentes beneficios y que les permitan desarrollarse físicamente, el pádel es un fantástico deporte para ello, porque es muy completo y hoy en día resulta muy accesible a nivel económico.

Material específicamente diseñado para iniciarse en el pádel

Cuando comenzamos en un deporte, lo ideal es contar con material específicamente diseñado para esos primeros momentos de toma de contacto con el deporte, de esta forma todo nos resultará más sencillo y nos resultará mucho más fácil engancharnos al juego y seguir progresando. Es importante facilitar a los niños todo el material que necesiten para poder comenzar con buen pie, de esta forma se aficionarán antes a un deporte al que se le coge cariño con mucha facilidad.

Las palas de control son perfectas para iniciarse en el mundo del pádel y por lo tanto son perfectas para los niños cuando están comenzando, se trata de palas que tienen de forma habitual una forma más redondeada, para que de esta forma se consiga disponer de un punto dulce mucho más amplio de lo habitual, gracias a las palas de control los niños ganan en precisión y disponen de una pala perfecta para ir progresando poco a poco en su juego.

Desarrollando el físico infantil

En edades tempranas es fundamental acostumbrar el cuerpo al deporte, de esta forma propiciamos que el físico de nuestros hijos se vaya desarrollando como debería y evitemos que se atrofie y no desarrolle toda la musculatura y elasticidad que debería tener. Hay que tener en cuenta que el pádel implica movimientos muy específicos con el brazo, necesarios para dominar con precisión la raqueta y para golpear la bola, y por otro lado también implica al resto del cuerpo al tener que desplazarnos por la pista para poder jugar con soltura y seguir ganando puntos.

Además, el pádel es un deporte muy enriquecedor en lo que a valores se refiere, hay que tener en cuenta que al ser un deporte que se practica por equipos, siempre resulta muy enriquecedor, ya que no fomenta el individualismo y enseña a los niños los valores del respeto, el juego limpio y el compañerismo, fundamentales para los niños que en edades tempranas están todavía formándose en este aspecto y podrían llevarse una impresión equivocada de cómo funciona el deporte, si los valores que se transmiten no son los adecuados. El pádel es el deporte perfecto para que los niños se aficionen a un deporte sano, divertido y que podrán practicar no solo con amigos sino también con la familia.