Bellido critica la "voracidad recaudatoria" del cogobierno pese a no realizar inversiones

El portavoz del PP, José María Bellido, criticó ayer la "voracidad recaudatoria irresponsable" del cogobierno que se queda reflejada en las líneas presupuestarias acordadas por el área de Hacienda hasta el año 2020 y que incluyen un incremento de los ingresos por impuesto de 138 millones a 144. "Cinco millones más de impuestos", que viene sobre todo de las plusvalías y del IBI. Bellido insistió en que el cogobierno "sigue una política fiscal irresponsable", entre otros motivos, porque mantiene las previsiones por plusvalías, a pesar de que ya en un informe del órgano de gestión financiera advierte de las posibles consecuencias de la sentencia vasca que anula la tasa al no producirse una ganancia en la venta. El portavoz popular también criticó la necesidad recaudatoria a pesar de que "no se realizan inversiones y no se tiene en cuenta a los contribuyentes". Así, también destacó que en un informe municipal se reconoce que no hay ninguna "gran inversión prevista" hasta el año 2020 que pueda incrementar los ingresos a través de distintos impuestos como el de instalaciones y obras (ICIO).

Por su parte, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, aseguró ayer que "una vez más el PP manipula los datos e intenta engañar a la ciudadanía". "Las previsiones son eso, previsiones, y van conforme a las previsiones de crecimiento que marca el Gobierno Central, a las denominadas, según el Gobierno de Rajoy, raíces vigorosas", añadió. Este equipo de gobierno "no pinta ni vende humo ni en su presupuesto anual ni en sus planes presupuestarios a medio plazo, tal y como hacía el PP". "Nuestra inversión es real y está orientada al reequilibrio de los barrios, a dar un futuro óptimo a las empresas públicas, a las políticas sociales y al desarrollo económico de la ciudad", concluyó la edil.