Bellido quiere ser un alcalde "para todos sin mirar ideología"

Un acto con militantes para "agradecer" el apoyo recibido en los últimos meses. Este fue ayer el primer acto de José María Bellido ya como candidato del PP a la Alcaldía. El portavoz de los populares en el Ayuntamiento se dio ayer su primer baño de masas y selfies en lo que fue el pistoletazo de salida a la campaña electoral que pretende culminar recuperando la Alcaldía. Bellido aseguró que acepta el reto "con humildad pero con orgullo" de ser el próximo alcalde de Córdoba. Un alcalde, dijo, "para todos, de izquierda, derecha, centro o taurinos, sin mirar ideología" aseguró Bellido en respuesta a las declaraciones del portavoz de IU, Pedro García, que apuntó ayer que el líder del PP en el Ayuntamiento "era un buen candidato para la izquierda". "Seré el alcalde de todos los cordobeses, sin mirar colores ni ideologías y no con un gobierno sectario como el que hay hoy en la ciudad, que va de ocurrencia en ocurrencia y de improvisación en improvisación", insistió el aspirante del PP.

Bellido dibujó lo que para él es la "Córdoba del futuro" que, en su opinión, debe ser una ciudad "con más empleo, más industria, más tecnológica, sin desigualdad y admirada en el mundo por su cultura y porque haya sabido poner en valor todo lo bueno que tiene". En definitiva, de "devolver el buen rumbo del que la ciudad se desvió en 2015", en opinión de Bellido, un reto para el que se siente "preparado y en la edad para afrontarlo".

El portavoz del PP recordó su etapa como teniente de alcalde de Hacienda con José Antonio Nieto como alcalde entre 2011 y 2015. Entonces tenía 33 años y el ahora secretario de Estado de Seguridad lo puso al frente de las cuestiones económicas y de Gestión. "Estábamos prácticamente en quiebra, los bancos ni nos miraban a la cara y los proveedores aporreaban la puerta para que se les pagara sus facturas", detalló el edil popular. "Nadie daba un duro ni por mí ni por nosotros, pero salvamos la economía de la ciudad", añadió. Este episodio le sirvió al portavoz popular para encarar su objetivo. "No hemos llegado hasta aquí, no hicimos ese esfuerzo todos para arreglar la economía de la ciudad para que ahora no se haga nada y los proyectos se eternicen", apuntó Bellido, quien defendió que, igual que salvaron la economía, "ahora toca sacar adelante Córdoba".

El líder de los populares en el Ayuntamiento avanzó que su liderazgo será "tranquilo" y su proyecto "serio, pero amable, pero profundo y con contenido". El objetivo será que Córdoba pueda mirar "de tú a tú" a otras capitales andaluzas como Málaga o Sevilla y conseguir así que "esté mejor situada. Para ello confió en lograr el respaldo mayoritario de los cordobeses, que no quieren "perder más tiempo ni más energía en debates estériles e inútiles como de quién es la Mezquita o el nombre de las calles".

El candidato fue presentado por el presidente del PP, Adolfo Molina, quien aseguró que Bellido es "el mejor candidato" además de la "única alternativa viable para sacar a Córdoba" de la situación en la que la inmerso el cogobierno. Esta situación, dijo, es la de "una alcaldesa ausente, sometida la izquierda más radical, que se ha metido en todos los charcos y no ha gobernado".

Molina explicó que ahora Bellido "va a tener tiempo para darse a conocer y cuanto más te conozcan mejor le a a ir al PP" en el objetivo de "recuperar la ciudad por la senda de la gestión". Molina le transmitió el "apoyo de todo el partido, toda la dirección y la estructura para sumar a la mayoría de los cordobeses en este proyecto". Los dos coincidieron en que ahora empieza un largo camino para lograr su objetivo.