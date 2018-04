Bellido presiona a Ambrosio con un decálogo de inversiones para el superávit

El portavoz del PP, José María Bellido, volvió a insistir ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para que celebre un Pleno extraordinario que sirva para decidir las inversiones que se pueden realizar con el superávit de las cuentas municipales. El PP, además, ya tiene su propuesta a la que ha dado forma de decálogo y que pasa, en primer lugar, por bajar los impuestos. "El Ayuntamiento no puede ser el tío Gilito, un avaricioso queriendo tener más dinero que luego no gasta", dijo Bellido. Los populares van a pedir la sesión porque "tenemos 11 concejales, los mismos que el equipo de gobierno" por lo que consideró necesario "que haya diálogo" en el diseño de estas actuaciones. Bellido recordó que el Gobierno central ha incrementado las posibilidades de los ayuntamientos para invertir el superávit, de manera que se pueden destinarse a seguridad, servicios sociales, centros docentes, bibliotecas o museos, entre otros ámbitos. Sin embargo, el cogobierno aún no ha aprobado el decreto de liquidación de los presupuestos de 2017, un trámite que tradicionalmente debe cerrarse antes del 31 de marzo del año siguiente. "No hay ningún motivo técnico ni administrativo para el retraso, simplemente el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes", dijo Bellido, quien advirtió de que este retraso supondrá, a su vez, un retraso en las inversiones que puedan venir a la ciudad.

Todavía no se conoce la cantidad que se va a acumular de superávit. En 2016 fueron 11 millones y en este año Bellido ya apuntado que los 24 millones de euros que se pidieron a los bancos para inversiones no se han ejecutado. Su decálogo es el siguiente.

Bajada de impuestos

El PP asegura que la primera medida debe ser una bajada de impuestos, ya que hay más dinero en la caja del que se gasta. Los populares, además, ya han defendido en varias ocasiones que se puede rebajar la carga fiscal a los empresarios y también a las clases medias.

plan en seguridad

Bellido fijó como segunda prioridad un "plan de inversiones en seguridad y extinción de incendios". A su juicio, "es necesario mejorar la flota de vehículos de Policía Local y Bomberos e invertir en un área que lleva demasiado tiempo con estrecheces". Se trata de una delegación, no obstante, que lleva tiempo sufriendo la falta de personal aunque la tasa de reposición ya se ha elevado al cien por cien en estos casos.

atención social

El PP afirma que parte del remanente es puede destinar a inversiones sociales y, en concreto, a un plan de choque en el Distrito Sur, "que sigue siendo el quinto más pobre de España", además de a actuaciones en Las Palmeras y Las Moreras.

equipamientos en el casco histórico

El portavoz del PP se refirió a las críticas que se vierten últimamente sobre los usos que se dan al casco histórico y sobre el riesgo de que esta parte de la ciudad se convierta en un decorado. "Nosotros no queremos que sea así por lo que proponemos un plan de equipamientos en el caso histórico", señaló.

plan de eficiencia energética

Desde medidas de ahorro a cambios de luminarias, para el PP el plan de eficiencia energética es otro de los motivos para invertir el superávit que acumula el Ayuntamiento.

equipamientos deportivos

El portavoz del PP hizo referencia en este apartado tanto al pabellón de la Juventud como a a necesidad de contar con más salas de barrios en algunos distritos. En el caso del pabellón se había previsto su demolición para este trimestre, aunque el plazo ya ha terminado y aún no se ha producido.

cultura

José María Bellido aseguró que la puesta en marcha de la Normal de Magisterio "es una buena oportunidad para definir nuevos equipamientos culturales" para la ciudad.

educación

La escuela de adultos Luis de Góngora, en el distrito Sur, "está sin calefacción, sin luz y sin internet", según han denunciado los propios alumnos. El PP consideró que es necesario invertir en los centros docentes de la capital ahora que la normativa lo permite.

nuevas zonas verdes

El Parque de Levante y el de la Arruzafilla, "que lleva abandonado cuatro años" son algunas de las propuestas de los populares para mejorar las zonas verdes.

plan de industria digital

Hace tiempo que el PP insiste en que el futuro de la ciudad pasa por la industria digital. El portavoz del PP, José María Bellido, volvió a situar ayer el asunto en la agenda y lo consideró como una prioridad de inversión a cargo del superávit.