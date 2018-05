Bellido exige al equipo de gobierno que "deje de ver el turismo como un problema"

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, exigió ayer al equipo de gobierno local que "deje de ver el turismo como un problema y lo vea como el nicho de empleo que es", por lo que también exigió un mayor compromiso con el sector. Bellido realizó estas declaraciones después de mantener una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor).

"El encuentro ha servido para analizar qué esta pasando hoy en día con el turismo en Córdoba y, sobre todo. qué es lo que queremos hacer en el día de mañana para conseguir que Córdoba sea una ciudad donde podamos vivir mejor", comentó. "Desgraciadamente hoy en día desde el Ayuntamiento de Córdoba se mira con recelo al sector turístico y se le trata como un problema en vez de como un activo para la economía cordobesa, un turismo que se empieza a ver como una molestia en vez de como un potencial y eso es algo que tiene que cambiar", defendió Bellido. "El turismo en Córdoba debe ser uno de los ejes estratégicos de desarrollo futuro", sentenció, para añadir que "Córdoba no está en la situación de otras ciudades como Barcelona o Mallorca, donde se empiezan a producir aglomeraciones y masificaciones".

El portavoz municipal del PP refirió que en Córdoba la mayoría del año los niveles de ocupación son bajos "y los hoteleros las pasan canutas para poder mantener sus negocios abiertos, porque tienen que pasar muchos meses de desierto hasta llegar a fechas como el Mayo Festivo, donde Córdoba triunfa en el mundo".

Bellido también habló de que "hay que aprovechar que se culminen las infraestructuras que tenemos pendientes, como el Palacio de Congresos de la calle Torrijos y el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, y abrir la vía del turismo de negocio y de congresos, que está a la baja por no disponer de un lugar para ello; se están perdiendo pernoctaciones y clientes en este tipo de turismo, pérdidas que, como dice el sector, son millonarias". El portavoz municipal del PP reclamó al equipo de gobierno una fecha cierta de puesta en marcha de la infraestructura del Parque Joyero y lo mismo a la Junta respecto a la infraestructura de Torrijos. "No es de recibo que en el caso del Parque Joyero se encontraran una obra empezada y que vaya a acabar el mandato y no tengamos ni siquiera ahora abierto el plazo de contratación de lo que queda de obra", apuntó. Y también reclamó "que cuando tengamos esa fecha cierta se inicie de inmediato un plan de captación de turismo de negocios, porque los vamos a tener terminados y los vamos a tener vacíos, lo que es un sin sentido para la ciudad".

Bellido también insistió en la necesidad de que la ciudad tenga "un plan duro de captación turística y de pernoctaciones, porque las cifras no son buenas; tenemos una ciudad y provincia de las más valoradas de Andalucía, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística son absolutamente contradictorios con ese potencial con el que contamos".