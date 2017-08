Bellido dice que la dimisión del edil de Servicios Sociales evidencia el fracaso del gobierno local

El líder de la oposición municipal en Capitulares lo tiene claro respecto a la dimisión del edil de IU Rafael del Castillo. El portavoz del PP, José María Bellido, defendió ayer que con esta renuncia "se evidencia el fracaso y la falta de ilusión del gobierno local. Los motivos que ha esgrimido el concejal lo dejan claro, que no son capaces de sacar los proyectos que querían sacar adelante", puntualizó.

Bellido tildó la dimisión de "asunto grave, porque se pone de manifiesto el fracaso absoluto de este gobierno, al ser la primera baja de un concejal de gobierno por una dimisión, pero es la segunda baja por dimisión de los grupos que sostienen al gobierno, ya que debemos recordar en este caso la dimisión de Alberto de los Ríos por Ganemos", destacó el portavoz popular. "Se pueden buscar excusas en legislaciones o en si desde la oposición no se ha dado el apoyo, pero el último trasfondo es que el concejal de Servicios Sociales reconoce que su proyecto no ha podido sacarlo adelante y después de dos años y tres meses de gobierno ha dimitido porque aquello que venían a hacer no lo ha hecho; además, no se siente con fuerzas, ni con ganas, ni capacidad para sacarlo adelante en lo que resta de mandato", añadió el líder de la oposición municipal.

Bellido le puso nombre y apellidos al "fracaso político" de Rafael del Castillo. Esos nombres y apellidos son, según defendió, "la ayuda a domicilio, donde lo único que se ha hecho es armar follón para mantener el mismo modelo de contratación que había hasta ahora; la Oficina de la Vivienda, que al final no tiene presupuesto, ni actividad, y el famoso plan de rescate, que a día de hoy nadie sabe en qué consiste, su presupuesto, ni la ejecución". "Esto demuestra que después de más de medio mandato, éste es un gobierno interino en el que algunos de sus miembros entran y salen y que en el año 2019 va a cambiar", añadió.