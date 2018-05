Bellido afirma que el gobierno local "está roto"

El portavoz del PP, José María Bellido, ha lamentado hoy que el gobierno municipal "está roto" y ha reventado en plena Feria, donde se ha puesto en duda la seguridad de la última cita del Mayo Festivo, algo que ha considerado "muy grave". Además el edil popular ha puesto de ejemplo otras cuestiones como en enfrentamiento entre PSOE e IU a cuenta de la ordenanza de urbanismo o las crisis entre las fuerzas de izquierdas para ver quien es el candidato de la confluencia.

Bellido afirma que "no hay un cogobierno, sino tres partidos, el batiburrillo del que llevamos hablando tres años". Además, ha lamentado la "falta de liderazgo" de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ya que "no es responsable que el delegado de Seguridad amague con su marcha". La regidora, ha apuntado, "no tiene liderazgo ni entre sus propios concejales", lo que evidencia una "fractura interna".

El portavoz del PP ha criticado que la alcaldesa "eche siempre la culpa al Gobierno central" de la falta de contratación y ha reiterado que tanto Policía Local como Bomberos tienen una tasa de reposición del 100% desde hace años. Bellido ha criticado algunos de los asuntos que el cogobierno tiene encima de la mesa como la falta de notificaciones por no tener servicio de correo, lo que está reduciendo la recaudación de los tributos municipales.