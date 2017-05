El autoempleo como vía hacia la experiencia

Hay veces que el mercado laboral no presenta la oportunidad tantas veces buscada por los jóvenes y la única solución es agarrar el toro por los cuernos. De manera triste y hasta desesperante, cada vez son más los jóvenes que tras finalizar su formación no consiguen insertarse en el mundo laboral de manera sencilla, pese a formar parte de las generaciones más formadas que España ha tenido en su historia. Es el caso de Inés Pozo, una joven de Almodóvar del Río que hace dos años, y con tan sólo 21, se embarcó en un proyecto empresarial personal ante la falta de oportunidades para empezar a progresar laboralmente después de finalizar sus estudios. Inés se formó en el mundo de la empresa y las finanzas y hace dos años acabó sus estudios, pero se encontró con la dura realidad del mercado laboral: escasas oportunidades y la necesidad de tener una experiencia que, por edad, todavía era imposible que hubiese adquirido.

Esa falta de experiencia decidió atacarla de manera frontal y abrir su propio negocio. De esa manera, en noviembre de 2015 echó a andar la cafetería panadería Polvillo, que desde entonces es su exigente ocupación laboral. Sus inicios, como es lógico en estos casos, fueron bastante complicados: "Al principio me costó un poco arrancar porque no tenía experiencia alguna y siempre hay cosas que se te escapan, errores que cometes por desconocimiento", reconoce Inés, que sin embargo ha tardado poco en hacerse con el control de su negocio. "Con el tiempo vas soltándote y la experiencia se adquiere pronto, de manera que los errores no se repiten dos veces", relata esta joven, que además cuenta con el apoyo incondicional de su familia cuando lo necesita.

En esta cafetería de la localidad de Almodóvar del Río, el cliente puede desayunar desde primera hora de la mañana, con una variada oferta que incluye tostadas de salmón ahumado o de mantequilla casera como principales reclamos. A la vez, Inés enfocó su negocio hacia las meriendas y poco a poco ha ido introduciendo elementos para satisfacer a su clientela, como distintas variedades de café, tés, dulces, helados y otras especialidades como los gofres.

La cafetería panadería Polvillo dispone además de pan caliente durante todo el día, con la garantía de una marca reconocida y en expansión como la que da nombre al local. Y también es una buena opción para tomar una cerveza o un refresco al mediodía. Por su oferta variada, este establecimiento situado en la calle Espín número 5 es un todoterreno de la hostelería, y es que como señala la propia Inés Pozo, "ya no se puede renunciar a nada porque la hostelería es complicada y compaginar distintas ofertas es clave para mantenerse".

Además de su salón interior, la cafetería panadería Polvillo cuenta con un coqueto patio interior, que además Inés habilita como zona para fumadores y que en invierno cuenta con calefactores, aunque ahora con el buen tiempo la temperatura en él es óptima.