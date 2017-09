El Banco de Alimentos retoma su actividad con nuevas operaciones kilo

Acabado el verano, el Banco de Alimentos Medina Azahara volvió ayer a salir a la calle para poner en marcha nuevas operaciones kilo en casi una veintena de establecimientos de la capital. Una iniciativa que se volverá a repetir hoy en los mismos supermercados, entre los que se encuentran, por ejemplo, varias tiendas del grupo Piedra, como las ubicadas en la calle Reyes Católicos o en la avenida del Mediterráneo.

El presidente del Banco de Alimentos Medina Azahara, Carlos Eslava, explicó a el Día que una vez concluidos los meses de verano la recogida de alimentos vuelve a la calle, si bien, dejó claro que la actividad en esta organización no ha parado durante el estío porque "no cesa nunca". Esta nueva campaña se pone en marcha, sobre todo, para recoger leche. "Nos hemos quedado prácticamente sin nada por la fecha de caducidad tan corta que tiene y porque la hemos entregado toda", señaló. Así, durante este fin de semana los productos más solicitados por el Banco de Alimentos son, además de la leche, legumbres, azúcar y alimentación infantil. El presidente detalló que en esta ocasión no solicitan aceite como en otras ocasiones porque "hemos recibido una donación importante".

Eslava también hizo referencia a la labor que desarrollan de manera desinteresada los voluntarios de la entidad y señaló que en cada establecimiento participan entre diez y veinte personas. No obstante, reconoció que reciben "cientos de llamadas" para participar en cada una de las operaciones kilo que desarrollan a lo largo de todo el año y destacó también que muchas de estas personas "están ya familiarizadas con los comercios" a los que acuden a cada recogida de alimentos que se organiza. El presidente del Banco de Alimentos, además, hizo un llamamiento a la participación de todos aquellos que puedan hacer una donación, por pequeña que sea. "Córdoba es siempre muy generosa", subrayó.

Otro de los puntos a los que aludió fue a la nueva sede del Banco de Alimentos, construida en las antiguas instalaciones del matadero comarcal, y que ya ha empezado a recibir la comida que llega desde la Unión Europea (UE) para esta campaña. Por ejemplo, esta misma semana, además de recepcionar la segunda fase de los fondos europeos, se han repartido dos camiones de frutas y hortalizas dentro del Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD). En concreto, hasta las instalaciones de la entidad han llegado 7.400 kilos de pimientos y 10.500 kilos de pepinos procedentes de Coexpal (Almería) y 11.500 kilos de paraguayos y 10.560 kilos de nectarinas procedentes de Actel (Lérida). Estos productos son excedentes agrícolas cuyo porte y control está a cargo de la UE y de la Junta de Andalucía. Eslava destacó la importancia de que la organización disponga de estas nuevas instalaciones desde las que atienden a más de 60 instituciones en Córdoba. Con todo ello, aseguró que "lo importante es que las personas están atendidas".

La de este fin de semana es la primera operación kilo de la nueva temporada que se repetirá justo dentro de una semana, y así hasta que se celebre la próxima Gran Recogida de Alimentos, que tendrá lugar o el último fin de semana de noviembre, como en ediciones anteriores, o el primero de diciembre. Eslava reconoció que aún no tienen fijada la fecha exacta de esta iniciativa que sólo el año pasado movió a 3.000 voluntarios, se desarrolló en 170 tiendas de Córdoba y permitió recoger más de 300.000 kilos de alimentos no perecederos.