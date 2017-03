El Ayuntamiento y los vecinos se alían para combatir la masificación turística

Hace unos años, el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Córdoba (UCO), Fernando Lara, alertaba de que el boom turístico que se estaba produciendo en los últimos años en la Fiesta de los Patios estaba poniendo en peligro la propia cita. "Si se mantiene la tendencia actual de afluencia y la masificación, los patios corren serio peligro de desaparecer como atractivo turístico en cinco o seis años", sentenció entonces.

La masificación no es algo exclusivo en Córdoba de los Patios. En los últimos años, colectivos vecinales del Casco Histórico han demandado al Ayuntamiento que trabaje para evitar esa masificación en diversas zonas y los representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano -con su presidente, Juan Andrés de Gracia- se lo han vuelto a plantear a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, y al primer teniente de alcalde y responsable municipal de Turismo, Pedro García. Tras esa reunión, fuentes del Ayuntamiento detallaron que "ambas partes han analizado el objetivo de conseguir un turismo no masificado, con sello propio cordobés en todas las materias basado en la riqueza patrimonial de la ciudad, no solo arquitectónica, sino también social que incluya aspectos medioambientales, gastronómicos, ecuestres y de congresos, aprovechando todas las potencialidades de la ciudad y distribuyéndolo a lo largo de todo el territorio y el año". O sea, que el Ayuntamiento también se compromete a trabajar por acabar con aglomeración turística en el entorno de la Judería y la Mezquita-Catedral -tal y como los vecinos también demandan- y desviar también ese turismo hacia la Axerquía y hacia la mayoría de barrios y distritos posibles de la ciudad.

La Fiesta de los Patios vive desde los últimos años avalanchas constantes de visitantes

Esa entrevista entre Ambrosio y los representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano está encuadrada dentro de la ronda de encuentros que está llevando a cabo el Ayuntamiento para el diseño de un nuevo modelo de gestión turística y que arrancó un día antes con un encuentro mantenido con el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz. Precisamente, García volvió a insistir ayer en que ese nuevo modelo de gestión saldrá del I Foro de Turismo, que se celebrará el próximo lunes en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV). En el foro "se va a hacer la primera prueba piloto del modelo de debate y cada cierto tiempo, mínimo uno al año, ver cómo se desarrolla la política turística en la ciudad", sentenció García, quien relató que ese encuentro de debate va "destinado a empresarios, emprendedores, profesionales del sector, técnicos municipales o de cualquier administración, investigadores, estudiantes, medios de comunicación y vecinos, entre otros".

Este debate sobre el modelo de gestión turística llega tan sólo unos días después de que el Ayuntamiento haya creado el Instituto Municipal del Turismo (Imtur) y a la espera de designar quienes serán los miembros de su consejo rector. En la reunión con Ambrosio y García, los representantes del movimiento vecinal defendieron una ordenación de la actividad turística, para lo que, según las fuentes municipales, "participarán activamente en el recién creado Instituto Municipal del Turismo, tanto en su gestión, como en los foros de debate que se generen".

En la reunión del pasado miércoles entre el Ayuntamiento y los vecinos, según añadieron las fuentes, el Consejo del Movimiento Ciudadano se comprometió a trabajar por "un turismo sostenible, entendido como aquel que hace posible la coexistencia de la actividad turística con la vida de los barrios y distritos de la ciudad, así como el que hace un reparto más equilibrado de la riqueza que genere esta actividad".