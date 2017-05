El Ayuntamiento valora en 2,4 millones los daños por la obra del Centro de Ferias

La Junta de Gobierno Local aprobó a finales del pasado mes de marzo el inicio del expediente para la resolución del contrato con la empresa UCOP, constructora del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Los primeros pasos ya se han dado. El Ayuntamiento ha remitido a la constructora un informe de daños y perjuicio causados a la Administración "como consecuencia de la resolución contractual acordada", que alcanzan los 2,4 millones de euros. El informe, que firma la responsable del Servicio de Proyectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, detalla que esos 2,4 millones de euros "son daños y perjuicios objetivamente cuantificables al momento del inicio de resolución del contrato, sin perjuicio de los que no son cuantificables en este momento, pero que perjudicarán de igual forma a la Administración y que se propone que sean requeridos al contratista en el momento en el que se vayan produciendo".

En el documento se recuerda que la obra se encuentra ejecutada sólo al 52,38%. Y se insiste en que los daños y perjuicios que pueden ser valorados y cuantificados son las mejoras ofertadas incluidas en el contrato y no ejecutadas -UCOP ofertó ocho mejoras con un valor de algo más de dos millones de euros de las que sólo ha ejecutado una y a coste cero para la Administración- y las obras a realizar para garantizar la seguridad física y evitar el deterioro de la obra ejecutada por afecciones fundamentalmente climatológicas. "Si relacionamos el importe de las mejoras de UCOP que se quedarán sin ejecutar como consecuencia de esta condición del contrato por valor de 2.000.738 euros con el presupuesto de ejecución material pendiente de ejecutar y que habrá que contratar de nuevo -5.777.138 euros-, dichas mejoras suponen ya un porcentaje muchísimo mayor que el inicialmente contratado que resulta inviable incluir en el nuevo procedimiento de licitación que el Ayuntamiento tendrá que desarrollar para las obras que restan, un criterio de adjudicación que incorpore las mejoras pendientes a coste cero para la Administración", se insiste en el informe. "El Ayuntamiento se verá obligado a sumir el coste de las mismas e introducirlas en el nuevo presupuesto de licitación de las obras que restan, alcanzando una cuantificación del daño de 2,3 millones de euros", se añade.

Prevemos que a finales de este año podrá ya estar adjudicado lo que resta de obra"Emilio AumenteTeniente alcalde de Presidencia

El Consistorio alerta en el informe a UCOP de que entre los daños y perjuicios para la Administración que en el momento de emitir el mismo no pueden ser cuantificados "porque dependerán de acontecimientos futuros" está el retraso que se va a producir en la finalización y puesta en funcionamiento del equipamiento, la cual estaba prevista, tras la última prórroga concedida, para el 21 de febrero de 2017. También los ocasionados por la diferencia entre el presupuesto de adjudicación que resulte del nuevo procedimiento de licitación, en relación con el presupuesto de adjudicación del actual contrato de UCOP -10,9 millones de euros- . "La diferencia entre el presupuesto de licitación y el de adjudicación indicado es de 3,5 millones de euros", se especifica en el documento. Y además, también se alerta en este apartado del daño y perjuicio por la pérdida de la subvención concedida por la Diputación por valor de 1,5 millones de euros para la actuación.

La constructora deberá ahora responder a este informe y todo apunta a que mostrará su disconformidad con el mismo. Si eso es así y UCOP presenta las pertinentes alegaciones, se acudirá al Consejo Consultivo de Andalucía. Y una vez que el Ayuntamiento tenga la resolución del dictamen del Consejo Consultivo, que es preceptivo pero no vinculante, el equipo de gobierno llevará la resolución del contrato a la Junta de Gobierno Local para su aprobación definitiva. "A partir de ese momento, tramitaremos el nuevo proyecto final de obra y licitaremos ese 47,6% de actuaciones que queda por ejecutar", tal y como indicó el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente. "Calculamos que para final de este año podremos tener licitado y prácticamente adjudicado el siguiente proceso de la obra", sentenció el teniente de alcalde, quien añadió que "por lo que prevemos que para final de 2018 ya esté la obra concluida". "Recurra o no recurra UCOP la resolución del contrato, eso no nos impide continuar con el proceso para llevar a cabo lo que resta de obra del Centro de Convenciones", apuntó el teniente de alcalde de Presidencia.

La resolución del contrato, no obstante, no supone el fin de la historia, ya que la empresa podría recurrir a los tribunales o el Ayuntamiento en caso de que la resolución sea contraria a sus intereses. Los abogados del Ayuntamiento y los de la empresa constructora UCOP han mantenido ya varias reuniones para abordar este asunto. La Intervención ya advirtió en varias ocasiones del perjuicio económico que podía suponer la obra para las arcas municipales, tanto por la pérdida de subvenciones que estaban supeditadas a esta infraestructura como por los modificados exigidos por la constructora, el último de ellos rechazado. Los últimos informes de la dirección facultativa reconocían que "el ritmo de los trabajos es inusualmente bajo para una obra de esta entidad y contradictorio con el volumen de obra que falta por ejecutar, que en la última certificación correspondiente a diciembre de 2016 ascendía a 5,2 millones de euros". A 23 de enero, existían 89 partidas sin aprobar por el retraso de la empresa en presentar documentación. UCOP está en preconcurso de acreedores.