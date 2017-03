El Ayuntamiento ofrece tres terrenos a Interior para levantar la comisaría

Ya queda menos para que se haga realidad la tan esperada nueva comisaría que supla a la obsoleta de Campo Madre de Dios, una actuación largamente demandada por todos los sindicatos policiales, que era anunciada campaña electoral tras campaña electoral y que está enquistada desde que a finales del pasado año se anunciara que era imposible llevar a cabo las obras en el propio complejo de Campo Madre de Dios al no pertenecer todos los terrenos en los que se iban a ejecutar al Ministerio del Interior. Y queda menos porque el proceso está en marcha. Ayer, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció ayer en Córdoba que el Ministerio del Interior ha recibido hace tan sólo unos días "la ficha de dos suelos que se han ofrecido por el Ayuntamiento en el entorno de la actual comisaría de Madre de Dios, que ya han sido evaluados por los técnicos de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se consideran adecuados". El siguiente paso es "una valoración del contraste en la información con los responsables de la Dirección General de la Policía, ya no solo por la calidad del suelo, sino por la ubicación, para que digan cuál es el suelo que consideran más adecuado".

No obstante, el secretario de Estado de Seguridad adelantó que estas dos parcelas no son las únicas que el Ayuntamiento va a ofrecer al Ministerio del Interior para que levante la nueva comisaría. "Queda pendiente la remisión de la ficha de otro suelo en la avenida de Manolete [en la zona del Zoco], pero que no se ha recibido todavía y hay que valorar", tal y como sentenció Nieto, quien dijo esperar a partir de ahora que "en breve se pueda concretar el suelo donde se va a ubicar e iniciar los trámites de redacción del proyecto, posteriormente el pliego para la ejecución de la obra y la adjudicación de la misma".

Hace ahora un mes, el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Emilio Aumente, se reunió con los representantes de la Plataforma Policía en Conflicto -integrada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP)- a quienes les dio a conocer las novedades respecto comisaría. El teniente de alcalde se puso a disposición de Policía en Conflicto para "agilizar todos los trámites que fueran necesarios a la hora de conseguir esas nuevas instalaciones, absolutamente necesarias, tanto para los funcionarios policiales que desarrollan su trabajo en las mismas, como para la ciudadanía que tiene que realizar en ellas sus gestiones".

Aumente les informó de que el Pleno aprobó una moción rubricada por todos los grupos municipales en la que se pide al Gobierno Rajoy que incluya una partida en los próximos presupuestos del Estado para la construcción de la comisaría, además de ofrecer una permuta de suelo o equipamiento a Interior si decide no construir el nuevo complejo sobre el actual edificio de Campo Madre de Dios. Según informó entonces el Consistorio, Aumente trasladó a la plataforma "la absoluta disposición del Ayuntamiento a la hora de poner a poner a disposición del Ministerio del Interior todo lo necesario para que la nueva comisaría sea una realidad, bien en su actual emplazamiento, bien en otro distinto, o en algún equipamiento". En aquella reunión ya se habló de los terrenos de la avenida de Manolete.