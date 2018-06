El Ayuntamiento refuerza la seguridad a la espera de un Ríomundi multitudinario

Ríomundi ya está aquí. El llamado por el Ayuntamiento "festival internacional de experiencias" echa hoy a andar hasta el próximo domingo. Van a ser casi tres días cargados de más de un centenar de actividades musicales, gastronómicas, artesanales, medioambientales y deportivas, el Consistorio espera que miles de personas disfruten de la cita y ha diseñado un dispositivo de seguridad reforzado con vigilancia privada.

Ayer, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, presentó dicho dispositivo -que incluye también medidas de tráfico- junto edil de Turismo, Pedro García. Aumente relató que "al no existir antecedentes de la celebración de esta actividad en la ciudad, se ha tomado como base para diseñar el dispositivo las experiencias de otros eventos que se han llevado a cabo en esa zona en la que se celebrará Ríomundi y que desde el punto de vista de la incidencia del tráfico y la seguridad nos han dado resultados óptimos; se han tomado como base los planes de Semana Santa y del Mercado Medieval".

Ríomundi se celebra en el entorno del Guadalquivir. En el horario de funcionamiento del festival prestarán servicio en el interior del mismo dos patrullas de la Policía Local con funciones de vigilancia y seguridad, en función de donde se estén celebrando los espectáculos. También se contará con vigilancia privada y con Protección Civil. "El sábado por la noche, coincidiendo con la carrera nocturna organizada por el club Trotacalles, que este año forma parte de Ríomundi y que moviliza a unas 5.000 personas, habrá medio centenar de policías locales realizando esas labores de vigilancia y seguridad", apuntó.

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana destacó asimismo que desde hoy y hasta el próximo domingo "Ronda de Isasa estará cortada al tráfico desde la Cruz del Rastro hasta la calle Teresa Jornet, así como en Miraflores, la Acera del Río y la calle José Luis Villegas. Solo los residentes podrán acceder a sus cocheras". El edil detalló que el Ayuntamiento ha habilitado dos zonas de aparcamientos para los vecinos en la zona de Miraflores -tras la gasolinera del Puente del Arenal y junto al museo C3A-. E insistió en que se use el transporte público para acercarse hasta Ríomundi. "De hacerlo en vehículo particular, se recomienda que se aparque en El Arenal", añadió.

Además, alrededor de 20 personas, dos ambulancias, una embarcación, dos vehículos de intervención rápida, cuatro bicicletas y un puesto sanitario conforman el dispositivo preventivo especial preparado por Cruz Roja Española con motivo de la primera edición de Ríomundi. Así, la entidad, en colaboración con el Ayuntamiento, tiene contemplado ubicar en los ocho escenarios en los que se celebran los conciertos -todos situados en el entorno del Guadalquivir, entre el Puente Romano y el puente del Arenal- una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico; un puesto sanitario preparado para atender a cinco pacientes a la vez; dos vehículos de intervención rápida -uno de ellos eléctrico- con equipamiento médico; y una embarcación integrada por tres personas y material de rescate para las actividades en el río. De igual modo, habrá desde hoy a las 20:00 hasta el domingo a las 15:00 un equipo de cuatro socorristas en bicicleta, dotados con desfibrilador semiautomático, botiquín y otros materiales sanitarios.

El festival se realizará en torno a zonas y escenarios temáticos colocados a ambos lados del Guadalquivir, cada uno de ellos dedicado a otro río del mundo, como es el caso del londinense Támesis. La idea es que en cada uno de ellos esté representada la cultura del país al que pertenecen, desde la música a la gastronomía y a las costumbres. En el escenario Támesis, ubicado en la Puerta del Puente, actuarán Los Escarabajos -una banda tributo a The Beatles- y MOMO -tributo a Queen-. Sobre ese escenario, además, estará de The Time Machine Project, que versiona a míticas bandas y artistas de los 70. Las actuaciones musicales tienen como cabeza de cartel a los cordobeses Medina Azahara, quienes actuarán el sábado 9 -el mismo día que Los Escarabajos- en el escenario Guadalquivir -ubicado en el parque de Miraflores-, teniendo como teloneros a los alumnos de la escuela Yo Canto, de Manuel Ruiz Queco. Pero ya desde hoy harán lo propio en ese escenario Los Aslándticos y en el del Támesis, The Time Machine Project y MOMO (tributo a Queen). La cultura africana y su música estará representada en el escenario Nilo -ubicado junto al molino de San Antonio-, mientras que el punto que aglutinará a un mayor número de artistas será el escenario Hudson -en realidad serán dos escenarios situados en la Ronda de Isasa-, que reunirá a Djs de música negra o música electrónica. También dedicado a la cultura norteamericana estará el escenario Mississippi -situado en el Balcón del Guadalquivir- y el escenario Amazonas será el localizado en el parque junto al museo C3A.

En la parte deportiva, 22 federaciones de Córdoba y Andalucía de 20 disciplinas distintas van a participar en los eventos que se sucederán en el entorno del Guadalquivir, mientras que el molino de San Antonio y el molino de Martos serán los ejes de las actividades medioambientales. No faltarán a la cita las denominaciones de origen del vino de Montilla-Moriles y del aceite de Priego de Córdoba, así como las cofradías del salmorejo y del rabo de toro. Además, Ríomundi contará con la presencia de productores de quesos y cerveza de la provincia, mientras que la apuesta por la comida internacional estará presente en food truck. Y se contará con talleres artesanos de Córdoba capital, Rute, Cardeña, Castro del Río, Pozoblanco, El Viso, Montilla y Cabra.

Ríomundi dispone de una aplicación móvil gratuita que ya se pueden descargar para Android o IOS en la que encontrarán información en tiempo real de cada una de las actividades.