El Ayuntamiento reducirá este año en casi un 80% su superávit acumulado

El superávit acumulado del Ayuntamiento de Córdoba se reducirá un 79,6% en 2017 al pasar de los 73 millones de euros que había en las arcas municipales al cierre del ejercicio 2016 a los 15 previstos para el cierre del presente ejercicio, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) -organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno español, a iniciativa de la Unión Europea-. "Esa caída del superávit en 2017 es algo normal gracias a la perversa normativa puesta en marcha por el Gobierno Rajoy, que incluye la regla de gasto y el pago de la deuda y que impone un límite de gasto que supone que a un año de gran superávit sigue otro de mucho menos poder de inversión", argumentó ayer el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente.

Esos datos de la Airef detallan que los 16 grandes ayuntamientos de España, los mayores de 250.000 habitantes, prevén reducir en 2017 su superávit agregado en casi un 40 % de media. El de Córdoba es el segundo consistorio que más verá menguar en porcentaje esas cifras acumuladas tras el de la ciudad de Bilbao, que pasa de un superávit de 11 millones de euros en 2016 a un déficit previsto de 29 millones de euros en 2017 -o sea, un 360,2% menos-. Tras el Consistorio cordobés se sitúa el de Barcelona, en el que el superávit caerá un 77,1% después de que el pasado año cerrara sus cuentas con un acumulado de 113 millones de euros por los 26 millones de este año; y el de Valladolid, que espera registrar un descenso del 71,5% en su superávit, según los datos del organismo de control. Los datos de Córdoba -con el gasto público en expansión y con superávit- contrastan con los de los ayuntamientos de Málaga y Sevilla, que aún están en plena reducción de déficit. En Sevilla las previsiones apuntan a un cierre de 2017 con 86 millones de euros de superávit frente a los 59 millones registrados en 2016, lo que implica un incremento del 45,1%. Mientras, Málaga espera incrementar el superávit hasta los 93 millones de euros, frente a los 69 registrados en 2016.

Aumente recordó que parte del superávit el Ayuntamiento lo destina a pagar deuda, lo que contribuye a la merma. "De los 21 millones del superávit del año pasado, ocho fueron para deuda. El año que viene, por ese castigo del Gobierno Rajoy, bajará la inversión y el gasto", sentenció el teniente de alcalde de Presidencia, quien incidió en que "esta normativa impide por ejemplo que se puedan contratar 40 policías locales, algo que necesitamos, dado que no podemos dedicar al capítulo 1 [Personal] más del 1% del superávit; nos coarta las contrataciones".

A finales del pasado mes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal publicó un informe en el que sitúa a Córdoba como uno de los ayuntamientos con riesgo de incumplir alguna regla fiscal de las exigidas por el Ministerio de Hacienda -en este caso la regla de gasto-, lo que requeriría "la adopción de medidas" para regular esta situación. Córdoba se encuentra dentro del riesgo "moderado", de manera que hay otros consistorios que están mejor -los que tienen riesgo bajo y los que no muestran visos de incumplimiento-, pero también hay otros que están peor, los que tienen riesgo alto y muy alto. El diagnóstico que realiza la Airef deja a Córdoba con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, "aunque con una caída de la capacidad de la financiación del 80%". En cuanto al ratio de deuda, las previsiones del área municipal de Hacienda son bajar del 81% de los ingresos de 2016 al 72% en este año. El incumplimiento se centraría en la regla de gasto al cierre de este ejercicio, "algo que ya se deducía de la información suministrada en abril", apunta el documento.

Antes esta situación, la Airef realiza una serie de recomendaciones, que se pueden resumir en una: que se mantenga el seguimiento del cumplimiento de las reglas fiscales o "adoptar las medidas necesarias si se aprecia riesgo de su incumplimiento" como es el caso. Precisamente este organismo ya avisó de la situación al Ayuntamiento de Córdoba en otras ocasiones, aunque no se ha tenido en cuenta. No es la primera vez que el gobierno municipal se enfrenta a este problema, derivado por la falta de ejecución de las inversiones, lo que significa que el dinero no se gasta y se eleva el remanente. Así, si finalmente gastas menos de lo estipulado se incumple una de las reglas y eso repercute en el control y las condiciones que el Ministerio de Hacienda ejerce sobre las corporaciones locales. Ya durante el ejercicio correspondiente a 2016 la Intervención del Ayuntamiento confirmó las sospechas del organismo de control y aseguró en un documento que "se ha estimado un incumplimiento de la regla de gasto para este tercer trimestre que ha sido calculado en 594.909 euros".

Sea como sea, a finales del pasado mes de mayo, la Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 una enmienda con la que permitir a los ayuntamientos el gasto de parte del superávit acumulado desde 2016. Esta enmienda respondía a una de las reivindicaciones tanto de la oposición como de las corporaciones locales con las cuentas saneadas que, debido a la regla de gasto, se encontraban con limitaciones para poder invertir los remanentes de tesorería generados. Estas limitaciones se mantienen, pues las inversiones deberán dedicarse a proyectos que puedan calificarse como financieramente sostenibles, pero hasta ahora debían estar concluidos en 2017.