El Ayuntamiento rediseña el servicio de bici pública para impulsar su uso

El equipo de gobierno municipal quiere que el servicio de bicicleta pública que ofrece el Ayuntamiento mejore hasta el nivel de los que ofertan los de ciudades "como Sevilla, Madrid o Murcia", relató ayer el edil de Movilidad, Andrés Pino, quien anunció que para ello el Ayuntamiento está elaborando un pliego de condiciones "que supondrá dar un giro de 180 grados" al servicio que se presta en Córdoba y que se sacará lo más pronto posible a licitación para que ese giro de 180 grados sea realidad antes de que concluye el presente mandato municipal. La idea es distribuir entre 60 y 75 estaciones por toda la ciudad. En cada una de esas estaciones iría un aforo de bicicletas aún por especificar. "Estuvimos en el pelotón de cabeza en lo que a ciudades que estimulan el uso de la bicicleta se refiere; ahora estamos a la cola, y queremos volver al pelotón de cabeza", sentenció el edil de Movilidad.

Pino adelantó que el servicio ya no será gratuito y que su precio será asequible. "Ya no será gratuito, pero habrá mejoras considerables no sólo respecto al número de estaciones de bicicletas, sino también respecto al acceso al uso del servicio", puntualizó. El edil destacó que "los precios van a ser simbólicos; habrá precios mensuales, semanales e incluso para poder utilizar el servicio diariamente. En la mayoría de las estaciones se podrá realizar el pago con el DNI y la tarjerta de crédito", relató.

Pino realizó este anuncio durante la puesta en servicio de 39 puntos que su Delegación ha repartido por toda la ciudad para conocer el aforo del carril bici. Esta red supone "disponer de un indicador que permita validar de manera objetiva el uso de la infraestructura existente de carriles bici en la ciudad; de esta manera dispondremos de información de gran utilidad para la futura toma de decisiones", relató. La puesta en servicio de esta red de aforado ha supuesto una inversión de 20.000 euros y ha sido posible gracias a la mejora introducida por la empresa Etralux en su oferta al llamado Servicio de gestión del sistema de información de tráfico en la ciudad de Córdoba. Esta red está basada en la misma tecnología utilizada para el aforo de vehículos motorizados en los carriles de circulación, concretamente mediante la instalación de una espira electromagnética centralizada electrónicamente a través de las instalaciones semafóricas que están conectadas con la Sala de Gestión Integral de la Movilidad.

Pino además destacó que para esta vuelta de tuerca al servicio también son importantes las acciones de mantenimiento del carril bici. "Tenemos una partida de 200.000 euros aprobada en las enmiendas al presupuesto para ese mantenimiento y prevemos que las actuaciones puedan comenzar en septiembre. Ya tenemos localizadas las zonas por donde vamos a comenzar esas actuaciones, por las más deterioradas", adelantó. "Se trata de una primera actuación que tendrá continuidad, dado que con los 200.000 euros desgraciadamente no da para todo", añadió.

Y recordó que a finales de este mes termina el plazo para que las empresas opten a ejecutar los 3,5 kilómetros de carril bici del Plan Andaluz de la Bicicleta, los correspondientes a la avenida del Brillante y al cierre del cinturón del Casco Histórico, "es decir, Ollerías, Ronda del Marrubial y Campo Madre de Dios". "Vamos a darle un impulso más al Plan Andaluz de la Bicicleta, que está, la verdad, algo parado, y estamos barajando otras alternativas con más kilómetros ejecutados fuera del Plan Andaluz de la Bicicleta", puntualizó. Pino destacó que el Ayuntamiento prevé también realizar otro tipo de carril bici "que ya existe en otras ciudades, fuera de las aceras".