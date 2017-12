El Ayuntamiento busca patrocinadores privados para la Fiesta de los Patios

El Ayuntamiento busca fórmulas para engrandecer aún más la fiesta de todas las fiestas del Mayo Cordobés, la de los Patios y para ello busca que se sumen a la misma patrocinadores privados, según confirmó ayer a el Día la edil de Promoción de la Ciudad, Carmen González. Cuando se cumple un lustro -será el próximo miércoles día 6 de septiembre-, de la declaración de los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, el Consistorio intenta "captar patrocinadores para ayudar a los propietarios y cuidadores de los Patios que es a quien hay que ayudar, ya que son quienes mantienen viva la Fiesta de los Patios", sentenció. "Ya tenemos el compromiso, por ejemplo, del responsable del festival Flora, que va a aportar 15.000 euros", detalló González.

La edil de Promoción de la Ciudad defendió que esa aportación privada vendría a complementar otras medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento para mejorar la Fiesta como, por ejemplo, el incremento en un 10% en el último año de las cantidades correspondientes a los accesits de participación como aportación económica para aliviar el gasto que los responsables de los recintos invierten en el mantenimiento de los mismos, además de con el objetivo de incentivar que más patios se sumen a la fiesta. Igualmente, desde el Ayuntamiento se plantearon otras medidas como la rebaja del precio del agua para las casas patio que participaran en la Fiesta y la redacción del 50% del IBI para las mismas. La primera de ellas salió adelante y en la segunda no hubo acuerdo por parte de la Corporación municipal. "Aún no entiendo como no dejaron que esa propuesta saliera adelante, como se antepuso el interés partidista al interés general público, cuando cualquier ayuda para los propietarios y cuidadores es poca; hay que tener en cuanta que ya no es como antiguamente, que eran varias las familias las que mantenían las casas patio, el muchos de los casos es una única familia", puntualizó la concejala.

Ayer, este periódico publicó un reportaje -Retos que siguen en stand by- en el que los responsables de las asociaciones de patios hacían un repaso a esos objetivos marcados para mejorar la Fiesta justo tras la declaración de la Unesco. Todos coincidían en que algo se había avanzado respecto a controlar la masificación de los recintos, algo menos en lo que respecta a garantizar el relevo generacional y poco había cambiado en lo que respecta a la gran demanda de propietarios y cuidadores, que el sector privado -hoteles, restaurantes, bares y establecimientos comerciales-, al que consideran el gran beneficiado de la Fiesta de los Patios, haga su aportación económica a la misma. "Desde el Ayuntamiento estamos de acuerdo con los propietarios y cuidadores en ese punto, uno de los mayores retos que tenemos es el de hacer sostenible la Fiesta y eso no sólo puede recaer en las espaldas de los propietarios y cuidadores, la iniciativa privada debe colaborar, debe ser consciente de que algo de ese beneficio que acaban teniendo lo tienen que compartir", sentenció González.

La edil de Promoción de la Ciudad insistió en que uno de los objetivos inmediatos del Ayuntamiento es "que no se desvirtúe la identidad de los Patios" con los alojamientos turísticos que han empezado a florecer en alguno de ellos. "Debemos buscar un equilibrio; está claro que todo lo que tiene el apellido patio atrae, pero la Unesco otorgó la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por un hecho concreto y eso no se puede acabar desvirtuando", relató. Y es que algunas de las casas patio que suelen participar en la cita del Mayo Festivo tienen inquilinos durante buena parte del año, algo que "están en su legítimo derecho de hacer", según relató, siempre y cuando no sea en fecha de Fiesta de Patios, ya que las bases actuales prohiben la participación de casas alojamiento.

En el artículo publicado ayer por este periódico, los presidentes de las asociaciones de patios aseguraban que "algo" se había avanzado en los últimos años respecto al control de la masificación. Desde el Ayuntamiento, por ejemplo, en el último año se ha buscado repartir los autobuses que llegan de turistas para las visitas en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de descongestionar zonas como las de Alcázar Viejo. "También se puso en marcha un sistema en la web de la Fiesta de los Patios a través de la cual se podía ver en tiempo real qué zonas estaban más colapsadas y cuáles más libres de gente, eso también ha ayudado", puntualizó González.

Importante también para el control de la masificación fue también, tal y como reconocieron los presidentes de las asociaciones de patios, el papel de los controladores que, como su propio nombre indica, controlan el acceso a los recintos y que en la próxima edición tendrán más trabajo. Hasta la edición de 2017, tal y como recordó la edil de Promoción de la Ciudad, los controladores comenzaban a prestar su servicio de apoyo a los propietarios y cuidadores de los Patios desde los miércoles por la tarde hasta los domingos durante las dos semanas de celebración de la Fiesta reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero "tras observar que las visitas ya no se concentran en los últimos días, sino que se distribuyen durante todos los días, y además es cierto que hace falta respaldo a diario, se va aumentar el programa, para que todos los días a todas las horas en que están los patios a concurso abiertos, se cuente con un controlador", apuntó.