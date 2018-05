El Ayuntamiento tiene 74 millones de euros sin gastar en Tesorería

El Ayuntamiento tiene en Tesorería un total de 74 millones de euros, lo que se corresponde con dinero que aún no se ha ejecutado. La cifra es ligeramente inferior a la contabilizada al cierre del año 2017, cuando alcanzaba los 99 millones de euros. Estos datos se dieron a conocer ayer en la comisión de Hacienda previa al Pleno, en la que también se trataron varias modificaciones de crédito relativas a asuntos de Personal. En este sentido, hay varios informes de la Intervención en la que achaca al área de Hacienda que utiliza esta fórmula a pesar de no ser una situación extraordinaria. La Intervención apunta que no se trata de un criterio de "calamidad pública" ni de ninguna situación sobrevenida ya que son cuestiones que se podían contemplar en el presupuesto.