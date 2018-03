El Ayuntamiento limitará el tráfico en Ronda de los Tejares a buses y residentes

El Ayuntamiento pretende cerrar Ronda de los Tejares al tráfico privado y limitar el tránsito de la vía a transporte público y residentes. Así lo anunció ayer el concejal de Movilidad, Andrés Pino, quien afirmó que esta idea se baraja desde hace tiempo y manifestó que "más pronto que tarde Ronda de los Tejares será vía para transporte público y residentes" en exclusiva. Es más, la Delegación de Movilidad ya trabaja en la redacción técnica de este proyecto, que se corresponde con la puesta en marcha del denominado corredor rápido del Centro, un autobús que conectará en el menor tiempo posible la avenida Barcelona con el final de Ronda de los Tejares, a la altura del Paseo de la Victoria, y que se prevé que pase por el Marrubial, Ollerías y Colón.

La redacción de ese proyecto, afirmó Pino, ya se está terminando y a pesar de que el concejal no quiso dar fechas, sí reconoció que el verano sería una época "ideal" para trabajar en vías tan céntricas y tan transitadas habitualmente.

Acerca de esa limitación al tráfico libre por Ronda de los Tejares, Pino detalló que se puede llevar "perfectamente" a cabo ya que existen alternativas. En este caso, nombró la avenida de América en un sentido -a la que se seguiría accediendo, desde el Centro, por la Victoria y Cervantes-, y el Vial Norte y Al-Nasir en el otro. "Favorecía al transporte público, a los residentes y a los servicios como carga y descarga o transporte escolar", agregó el socialista, que también explicó que se podrían establecer paradas y así completar los caminos escolares seguros.

Actualmente, Ronda de los Tejares es una vía de tránsito libre para los vehículos privados en su margen derecho, es decir, desde la entrada por el paseo de la Victoria hasta Colón y también con la alternativa de incorporarse a ese mismo carril desde la avenida Gran Capitán. El sentido contrario, el que parte desde Colón y desemboca en la esquina de Tejares con el comienzo de la avenida Cervantes, está reservado en exclusiva al transporte público, a excepción del primer tramo, al que se accede desde la Diputación y obliga a girar a la derecha en la calle Doce de Octubre. En cuanto a ese autobús rápido que conectaría la avenida de Barcelona con el final de Ronda de los Tejares, Pino adelantó que la intención del equipo de gobierno municipal es "llevarlo a cabo lo antes posible". Eso sí, el cogobierno estudia realizar cambios en el proyecto inicial, que contemplaba una serie de estructuras a las que ahora Movilidad, al menos en principio, quiere renunciar. Esto permitiría que el plan del corredor rápido, según indicó Pino, se llevara a cabo "con la mínima inversión posible". En este caso, a su paso por Ollerías, el bus circularía por el centro de la vía y habría o una o dos paradas. El tráfico de los carriles exteriores, los que arropan al del centro, se iría hacia los lados para que esas paradas pudieran también incluirse en el carril de en medio.

Según el responsable municipal de Movilidad, "el corredor rápido es fundamental para el transporte público", de ahí que se plantee la posibilidad de abaratar costes para llevarlo a cabo cuanto antes. De momento, según comentó Pino, existen varias vías para financiarlo. De un lado, de aquí a un mes habrá que definir los proyectos para los fondos Edusi y Movilidad, aseguró el edil, "propondrá esas actuaciones para esos fondos". Pero si finalmente entre los proyecto de los Edusi no se encuentra el citado corredor, Movilidad lo asumirá con fondos propios. Por esto mismo quiere abaratarse el proyecto inicial, que preveía una inversión de dos millones de euros. Concretamente, Movilidad pretende bajar los costes del plan inicial no interviniendo en la calzada completamente. De esta manera, tras la construcción del carril bici en la Ronda del Marrubial, que se ejecuta en estos momentos, se delimitaría ese carril céntrico simplemente usando pintura y no reformando la calzada. La parte que conllevaría una mayor inversión sería la construcción de las paradas donde se pararía el autobús. De momento, Pino no pudo adelantar si en este caso serán una o dos las paradas para este corredor en el Marrubial.

Mientras, el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, consideró que hay "ocurrencia o esperpento" en las restricciones al tráfico en la capital que plantea el equipo de gobierno de PSOE e IU.